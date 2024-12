Spektakl w DK Krzemień w rocznicę grudniowych wydarzeń w Szczecinie [ZDJĘCIA]

W rocznicę wprowadzenia stanu wojennego (13 grudnia 1981), jak również po to, by uczcić szczecińskie wydarzenia grudniowe z roku 1970 wybrali się w muzyczno-wizualną podróż do przeszłości...

Edycja tekstu: Jacek Rujna

Około stu osób uczestniczyło w wydarzeniu: multimedialnej instalacji "Wolność po szczecińsku" w Domu Kultury "Krzemień" w Szczecinie.Była to opowieść oddająca hołd ofiarom stanu wojennego, ale nie tylko. Spektaklowi towarzyszył pokaz filmu "Miasto to MY" opowiadający o tragedii z grudnia 1970 i strajkach w Stoczni Szczecińskiej w 1981 roku.- Chcieliśmy zobaczyć, jak to było... - Kiedyś byśmy rzucali w nich kamieniami, albo byśmy się bili. Bo nie wyobrażam sobie, żebym był po stronie milicji. Byłbym po stronie robotników! - Pamiętam te czasy; było smutno i zimno. A teraz czasy trochę się zmieniły, no to jesteśmy na koncercie. - Przyszliśmy pośpiewać i uczcić tę rocznicę - mówili uczestnicy rocznicowego spotkania.- Jest to muzyczno-wizualna podróż historyczna. Nie chcieliśmy robić samego koncertu, chcieliśmy opowiedzieć to w szerszym wymiarze, pokazać w jaki sposób władza starała się zdusić wolnościowe dążenia Polaków w okresie stanu wojennego - podkreślił Sebastian Ligarski, dyrektor Centrum Solidarności Stocznia w Szczecinie.Na scenie wystąpili: Proletaryat, Fabryka, Sklep z Ptasimi Piórami i chór Rock&Fire.