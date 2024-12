Wyremontowali poddasze, teraz muszą się wyprowadzić

Wydali ponad 100 tys. zł na adaptację poddasza, po czym usłyszeli, że ich kamienica jest przeznaczona do rozbiórki. Zdecydowali, że nie chcą się wyprowadzić.

Edycja tekstu: Kacper Narodzonek

Rodzina, która jako ostatnia została w budynku przy ul. Towarowej 7 w Stargardzie, żąda rekompensaty albo zapewnienia lokalu o podobnym standardzie. Odrzuca też propozycje zamiany składane przez Stargardzkie TBS, a przyjęte już przez sąsiadów. Zamieszkały na poddaszu pan Marcin nie kryje rozgoryczenia.- Od 30 lat jesteśmy informowani, że budynek idzie do rozbiórki, a każą nam się wyprowadzić w przeciągu miesiąca - tłumaczy pan Marcin.Panią Jagodę dziwi natomiast, że akurat teraz przygotowania do rozbiórki nabrały tempa.- Deweloper gdzieś tutaj trzyma na tym rękę myślę, i niejeden miałby ochotę na taki teren. Barykady jeszcze nie będą nam musiały tutaj służyć. No nie, oby nie - mówi pani Jagoda.Jan Sawicki, wiceprezes TBS podkreśla, że rozbiórka kamienicy jest konieczna.- Ze względu na stan techniczny ten budynek będzie rozebrany, a w jego miejscu prawdopodobnie powstanie nowy. Mogłoby tam powstać od 12 do 14 lokali - wyjaśnia Sawicki.Spółka dementuje pogłoski o komercyjnej sprzedaży gruntu po kamienicy. Zapowiada też kolejne rozmowy w sprawie zamiany lokalu z rodziną, która nie chce się wyprowadzić.