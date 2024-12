Rozbudowa stadionu przy Arkońskiej zapisana w WPRS

30 milionów złotych kosztować będzie rozbudowa stadionu przy ulicy Arkońskiej w Szczecinie.

Inwestycja ta znalazła się w Wieloletnim Programie Rozwoju Szczecina uchwalonym przez Radę Miasta Szczecin. Jej realizacja potrwa co najmniej trzy lata.- To będzie zadanie wieloletnie, więc to nie jest tak, że ono zostanie całkowicie skończone w roku najbliższym. To będą głównie obiekty szkoleniowe, ale też zaplecze, bo to jest niezwykle ważne, aby ten standard obsługi był właściwy - mówi zastępca prezydenta Szczecina, Michał Przepiera.Budowa między innymi dwóch pełnowymiarowych boisk ze sztuczną nawierzchnią będzie możliwa dzięki przesunięciu środków w budżecie Szczecina na rok 2025.- To jest kolejny etap inwestycji i to jest taki etap, który będzie kończył całą tę inwestycję. Dobrze, że tak się stało, że te środki powędrowały z jednego celu, zostały rozdzielone i między innymi to Arkonia zostanie zakończona i mam nadzieję, że już nie będzie wymagała tak dużych inwestycji jak do tej pory - uzupełnia radny Koalicji Obywatelskiej, Wojciech Kępka.Rozbudowa stadionu przy ulicy Arkońskiej jest długo oczekiwana głównie przez samych piłkarzy, którzy swoje mecze ligowe rozgrywają obecnie na boiskach przy ulicy Witkiewicza czy też przy ulicy Pomarańczowej.