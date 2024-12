RSnW: budżet 2025 - są pochwały, jest krytyka

Projekt uchwały w sprawie przyszłorocznego budżetu Szczecina to najważniejszy punkt ostatniej w tym roku sesji Rady Miasta Szczecin.

Edycja tekstu: Jacek Rujna

Nowy budżet to prawie 4 miliardy 300 milionów złotych, wydatki natomiast wynoszą niespełna 4,5 miliarda złotych. W audycji "Radio Szczecin na Wieczór" goście dyskutowali na temat inwestycji zawartych w przyszłorocznym planie.Jesteśmy zadowoleni z ustalonego budżetu - mówi zastępca prezydenta Szczecina Michał Przepiera.- Od strony stricte finansowej to jest system naczyń połączonych i ma na to wpływ. Reasumując, ten budżet jest dużo lepszy, niż się wydawało jeszcze trzy miesiące temu - powiedział.Jako klub Prawa i Sprawiedliwości przeprowadzaliśmy dokładną analizę projektu budżetu - zapewnił przewodniczący Krzystof Romianowski.- W naszej ocenie jest to budżet, który "się łata" poprzez podwyżki dla mieszkańców. Miało być tak cudownie, miało być tak pięknie, miał być strumień finansowania centralnego, bo przecież o to przez cały czas chodziło Koalicji Obywatelskiej, ale też rządzącym w naszym mieście - podkreślił.Wśród zadań nowego budżetu są między innymi: projekt rewitalizacji wieży Quistorpa, rozbudowa stadionu Świtu, a także stworzenie wirtualnego Muzeum Pogoni Szczecin.