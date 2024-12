Córka ofiary wypadku z placu Rodła: Nie mieści mi się to w głowie

Wniosek prokuratury o umorzenie śledztwa Grzegorza Ł. sprawcy wypadku na placu Rodła jest bardzo krzywdzący dla mnie i poszkodowanych rodzin - mówi córka pani Marzeny, zmarłej w wyniku wypadku na placu Rodła.





Z umorzeniem śledztwa nie zgadza się pani Magdalena - córka 59-letniej Marzeny, która zmarła na skutek obrażeń po wypadku.

W wypadku na placu Rodła w Szczecinie zostało rannych jeszcze 21 osób. Grzegorz Ł. przebywa w areszcie. Jeżeli sąd przychyli się do wniosku prokuratury, to 33-latek w zamkniętym szpitalu psychiatrycznym może spędzić resztę życia.





Edycja tekstu: Piotr Kołodziejski



Biegli stwierdzili, że Grzegorz Ł. był niepoczytalny. Prokuratura zawnioskowała, by sąd zastosował środek zabezpieczający, czyli skierował mężczyznę do zakładu psychiatrycznego.- Nie mieści mi się to w głowie, że ktoś dla kaprysu zabił moją mamę. To jak zostanie skierowane do tego psychiatry, nie wiem, parę lat i go wypuszczą. Nie odpowie za to, co zrobił tak naprawdę. Dla mnie to jest śmiech na sali - powiedziała pani Magdalena.- Obawiam się, że sprawca wypadku nie trafi do szpitala psychiatrycznego na całe życie - dodaje pani Magdalena. - Jak uciekał z miejsca wypadku, to też był niepoczytalny. Nie wiedział też, co wtedy robi. Powinien zarobić na rehabilitację tych wszystkich osób, które zostały poszkodowane, żeby oni nie musieli chodzić i się prosić o pieniądze. Tylko on powinien za to zapłacić.