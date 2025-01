"To będzie rok poprawy jakości podróżowania w regionie"

Arkadiusz Marchewka, wiceminister infrastruktury. Fot. Robert Stachnik [Radio Szczecin]

To będzie rok pozytywnych zmian w jakości podróżowania na Pomorzu Zachodnim - zapowiada wiceminister infrastruktury Arkadiusz Marchewka.

Chodzi m.in. o inwestycje związane z budową Zachodniej Obwodnicy Szczecina.

Rusza najważniejsza od 30 lat inwestycja drogowa dla Szczecina i całego Pomorza

Zachodniego - podkreśla Marchewka.



- To co się wydarzyło kilka tygodni temu, to ogłoszenie przetargu na realizację Zachodniej Obwodnicy Szczecina. Najważniejszej od 30 lat inwestycji, na którą wszyscy czekamy. W kwietniu planujemy rozstrzygnąć te przetargi i podpisać umowy - informuje Marchewka.



Mamy ambitne plany na 2025 rok - dodaje Marchewka: - Wkrótce podpiszemy umowę na realizację drugiego etapu obwodnicy Warzymic i Przecławia, obwodnicy Kołbaskowa. Chcielibyśmy też w naszym województwie skończyć całą S6, tak aby w stronę Gdańska można było jechać dużo szybciej.



Zakończenie dwóch pierwszych etapów budowy Zachodniej Obwodnicy Szczecina planowane jest na 2028 rok.



Tunelem pod Odrą - do Goleniowa - kierowcy powinni przejechać 4 lata później. Obwodnica ma kosztować około 8 miliardów złotych.



