Szczecińska architektka stworzyła animację o historii Syrenich Stawów [WIDEO]

Mat. YouTube / Anna Koc

Kiedyś była tam owczarnia, później słynne sanatorium z restauracją Lindenhof. Teraz to jeden z piękniejszych zielonych zakątków Szczecina.

Syrenie Stawy w okolicach Lasu Arkońskiego doczekały się swojej animacji 3D i można zobaczyć, jak okolica zmieniała się przez wieki. Film stworzyła architektka Anna Koc, która ma już na koncie kilka podobnych animacji - m.in. o Niemierzynie i wieży Quistorpa.



- Mamy plany budynków, szkice wnętrz, jakieś historie z prasy, gdzieś przyłożoną kartkę z kalendarza, która coś znaczy. My tam odczytujemy już pomiędzy wierszami - mówi Koc.



Film powstawał rok, a samo modelowanie i przygotowanie obiektów 3D trwało dwa lata - opowiada twórczyni.



- Najpierw należy wykonać model 3D, wyrzeźbić tę architekturę, dodać roślinność, teren, osadzić to w odpowiednim kontekście w tym terenie. I potem łączymy, dodajemy dźwięk i w jakimś kontekście czasowym powstaje opowieść - mówi architektka.



W filmie można zobaczyć nie tylko legendarną restaurację Lindenhof i sanatorium, które działało w pobliżu Lasu Arkońskiego. Anna Koc zaludniła go także postaciami z przełomu wieków.



- Oczywiście te animacje są takie cukierkowe i mają taki sznyt gier. Niektórym mogą się wydać banalne, ale one właśnie mają takie być. Cieszyć oko ludzi, którzy dziś odbierają rzeczywistość - mówi Koc.



Twórczyni animacji jest też autorką innych krótkich filmów tego typu. Ukazują m.in. wieżę Quistorpa i przemiany na Niemierzynie.



Głosu lektorskiego do animacji "Eckerberg. Historia Syrenich stawów" użyczył Adam Zieliński - raper Łona.