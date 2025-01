Prawie 63 mln zł z UE na samochody i sprzęt dla strażaków

Fot. PAP/Marcin Bielecki Fot. PAP/Marcin Bielecki

Na zakup 51 pojazdów i sprzętu dla służb ratownictwa samorząd województwa przeznaczył 62,7 mln zł z funduszy europejskich dla Pomorza Zachodniego. Pierwszy samochód rozpoznawczo-ratowniczy w piątek otrzymała OSP Tanowo w pow. polickim.

Kluczyki do terenowego isuzu z napędem na cztery koła przekazał druhom z OSP Tanowo marszałek województwa Olgierd Geblewicz. Samochód kosztował 230 tys. zł. Dofinansowanie unijne sięgnęło 85 proc.



„To jest auto przede wszystkim do przewożenia ochotników do zdarzenia. Chcemy je jeszcze doposażyć w piłę mechaniczną i pompę” – powiedział PAP zastępca naczelnika OSP Tanowo Piotr Kijańczuk i zawodowy strażak z komendy wojewódzkiej PSP w Szczecinie.



OSP Tanowie liczy 34 druhów. Jest włączona w struktury Krajowego Systemu Ratowniczo-Gaśniczego i obejmuje swymi działaniami powiat policki.



Marszałek Geblewicz podkreślił, że dzięki funduszom europejskim na lata 2021-2027 możliwe są zakupy kilkudziesięciu pojazdów dla jednostek OSP i PSP w województwie.



Na wzmacnianie służb ratownictwa samorząd województwa przeznaczył 62,68 mln zł z funduszy UE. Za te pieniądze kupi 51 wozów strażackich i sprzęt, m.in. zestawy ratownictwa technicznego, przyczepki transportowe, środki ochrony osobistej, quady, kamerki, drony i łodzie ratunkowe.



Nowe wozy trafią m.in. do OSP w Wolinie, Trzebiatowie, Karlinie, Bobolicach, Stepnicy, Lipianach i w Złocieńcu. Najwyższą dotację, ponad 2 mln zł, dostała OSP w Dobrzycy. Kupi za to ciężki samochód ratowniczo-gaśniczy z przyczepą – cysterną.