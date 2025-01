Kontrolerzy w szczecińskiej komunikacji będą mieli kamerki

Kacper Reszczyński. Fot. Robert Stachnik [Radio Szczecin/Archiwum]

Kamery nasobne są już gotowe - to, kiedy wejdą w życie zależy od czasu pracy prawników.

Chodzi o 30 wideo-rejestratorów, z których będą korzystać kontrolerzy z Zarządu Dróg i Transportu Miejskiego w Szczecinie. Mają one pomóc ustalić przebieg kontroli.



- W sytuacjach wątpliwych to będzie mogło pomóc wyjaśnić kwestie sporne. Będą wtedy używane nagrania, żeby wyjaśnić, czy dowiedzieć się, jak przebiegała konkretna kontrola - tłumaczy rzecznik ZDiTM Kacper Reszczyński.



Kontrolerzy nie będą mieli możliwości ingerowania w zapis kamery.



- Kontrolerzy nie będą mieli dostępu do zarejestrowanych materiałów. Każdego dnia pod koniec pracy urządzenia będą trafiały do stacji dokujących i na serwer. Tylko kilka wyznaczonych osób w Zarządzie Dróg i Transportu Miejskiego będzie miało do nich dostęp - dodaje Reszczyński.



Kamery są już w ZDiTM. Obecnie prawnicy pochylają się nad prawnymi zagadnieniami korzystania z nich.



Ostatnim etapem przed ich użyciem będzie podpis prezydenta miasta.