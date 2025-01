Znów sypnie śniegiem, na drogach błoto pośniegowe

Z północy nad Polskę napływają chłodne masy powietrza. Będzie padał śnieg, miejscami śnieg z deszczem. Będzie ślisko i wietrznie.

W ciągu ostatniej nocy sprzęt ZUD wyjechał na #DK 2️⃣2️⃣7️⃣ razy i wysypał 7️⃣5️⃣6️⃣,5️⃣2️⃣ton soli. W ciągu dnia przewidywane są przelotne opady ❄️oraz możliwe burze . Na bieżąco reagujemy i działamy. pic.twitter.com/gxB4zL3869 — GDDKiA Szczecin (@GDDKiA_Szczecin) January 10, 2025

Prawie 200 sztuk sprzętu zimowego pracuje obecnie na drogach w regionie. Posypują one przed wszystkim trasy główne, krajowe.Nie wszędzie jest dobrze. Na części dróg zalega błoto pośniegowe. Tak jest między innymi na drodze krajowej nr 3 i S3, poza tym uważać trzeba na S6, a także na "10" i "20" - informuje Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad.W ciągu dnia ponownie spodziewane są przelotne opady śniegu, miejscami w rejonie nadmorskim śniegu z deszczem. Możliwe też burze. Wiać będzie znów silny i porywisty wiatr. Na wybrzeżu do 65 km/h. Powodować on będzie zawieje śnieżne zmniejszające widoczność do 100 metrów.