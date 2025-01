Po sztormach Bałtyk sypnął bursztynami

Fot. Joanna Maraszek [Radio Szczecin] Fot. Joanna Maraszek [Radio Szczecin]

Po deszczu grzyby, a po sztormie bursztyny - chętnych do zbierania tego, co wyrzuciło morze jest wielu.

Zajrzeliśmy do Świnoujścia, by sprawdzić, jakie są szanse na znalezienie złota Bałtyku.

O wrażenia, spacerujących plażą pytała Joanna Maraszek.



- Myślałem, że coś się trafi, ale widzę, że tam panie coś nazbierały. - Takie malutkie. Trzeba cierpliwości do tego i dobrego wzroku. - Syna wziąłem, żeby sobie popatrzył, poszukał, może coś znajdziemy po sztormie. Była tutaj masa ludzi i zbierali bursztyn. - Nie trzeba specjalnej techniki. Tylko mieć dobre oko i czas - mówili zbieracze.



Okazji do szukania bursztynów na początku roku ma nie brakować. Prognozy wykazują, że sztormy Pomorze Zachodnie odwiedzą jeszcze w tym miesiącu.



Edycja tekstu: Jacek Rujna