Zamiast gruntowej przebudowy, wymiana nawierzchni

Zamiast gruntownej przebudowy drogi powiatowej między Rondem 15 Południk w Stargardzie a Lipnikiem, tylko wymiana nawierzchni jezdni.

Powiat zlecił opracowanie dokumentacji technicznej remontu odcinka do Lipnika licząc na to, że jeszcze w tym roku wybierze wykonawcę robót budowlanych.





Edycja tekstu: Piotr Kołodziejski



O dofinansowanie inwestycji powiat stargardzki ubiega się z unijnych funduszy. Nieoficjalnie wiadomo, że dotację otrzyma, lecz nie w takiej wysokości, jakiej oczekiwał.Odpowiedzialny za drogi w zarządzie powiatu Jacek Mysiorek już wie, że będzie mniej pieniędzy na odcinek do Lipnika. - Mam nadzieję, że dostaniemy dofinansowanie w wysokości 3 miliony 400 tysięcy złotych. Z tego, co wiemy każdy powiat ma dostać tyle samo. I zrobimy remont całej nawierzchni na ładnych kilka lat powinno to wystarczyć - tłumaczy Mysiorek.Jadący tędy kierowcy mają swoje zdanie na temat stanu drogi. - Same dziury, a po zimie będzie jeszcze gorzej. Tym bardziej, że jedzie się na Szczecin, to widzę jakie są dziury. - Zrobili rondo, to niech teraz poprawiają. - Słabo. Bardzo źle. Przy tych działkach, szczególnie tam jest niebezpieczne, bo tam ludzie też wychodzą. Będą wybory, to się zaraz naprawi - mówią kierowcy.