Radni PiS: uchwała o Strefie Czystego Transportu okazała się klapą

Uchwała o utworzeniu w Szczecinie Strefy Czystego Transportu okazała się klapą - w ten sposób radni Prawa i Sprawiedliwości komentują brak unijnego dofinansowania do zakupu miejskich tramwajów.

Edycja tekstu: Michał Król

Jak twierdzi Krzysztof Romianowski, za ten stan rzeczy odpowiada głównie zastępca prezydenta Szczecina Łukasz Kadłubowski.- Ta cała narracja o tym, że Strefa Czystego Transportu musi być, bo to będzie dodatkowy punkt do tego konkursu, okazała się jedną wielką klapą. Ci wszyscy radni, szczególnie z Zielonych, którzy mocno na to napierali, być może o tym wiedzieli, tylko chcieli na siłę dopchnąć kolanem Strefę Czystego Transportu w Szczecinie - mówi Romianowski.Nieco inaczej sprawę komentuje radny Koalicji Obywatelskiej Przemysław Słowik. W jego ocenie Szczecin unijne pieniądze na zakup miejskich tramwajów jednak otrzyma.- Zostało jeszcze prawie 300 milionów do wydania i zakup 32 tramwajów jeszcze jest potrzebny. My jesteśmy pierwsi na liście rezerwowej, więc poczucie prawie że pewności, że dostaniemy środki na nowe tramwaje. Po prostu nie wiemy, ile tych tramwajów będziemy mogli zakupić. Jestem przekonany, że nowe tramwaje z tej puli dofinansowania trafią do Szczecina - mówi Słowik.Ostateczna unijna decyzja w tej sprawie powinna zapaść najpóźniej w ciągu trzech najbliższych miesięcy.