Straty wody zbyt wysokie... NIK skontrolował ZWiK

Marcin Stefaniak. Fot. Robert Stachnik [Radio Szczecin]

Od 20 procent do prawie 60 procent - tyle wody tracą zachodniopomorskie wodociągi.

Powodem jest przede wszystkim wiek sieci i spowodowane tym wycieki. Taki wynik przedstawił raport Najwyższej Izby Kontroli. Oprócz oczywistych skutków dla ekologii, tak wysokie straty odciskają piętno na naszych portfelach - mówi dyrektor delegatury NIK w Szczecinie Marcin Stefaniak. - Mniej więcej 10 proc. kosztów, które ponosimy za wodę to są koszty tej wody straconej, która wsiąka w ziemię. Problem nie jest zauważany przez przedsiębiorstwo wodociągowe - podkreśla Stefaniak.



Przedsiębiorstwa wodociągowe nie informują ani mieszkańców, ani władz gminy o osiąganych stratach. To powinno się zmienić - dodaje Marcin Stefania.



- Naszym postulatem było to, żeby przedsiębiorstwa wodociągowe zostały zobowiązane z jednej strony do informowania władz gminy, a z drugiej strony, żeby każdy z nas, dostając informację o podwyżce za wodę, dostawał informację, jaka jest strata wody - tłumaczy Stefaniak.



W literaturze specjalistycznej dopuszczalna strata wody powinna kształtować się na poziomie 8 procent.



