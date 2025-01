Czterech psich funkcjonariuszy wstąpi do szczecińskiej policji [WIDEO, ZDJĘCIA]

Troja, Tabaluga, Trafika i Torek zasiliły szeregi psiego patrolu szczecińskiej policji. To psy patrolowo-tropiące rasy owczarek belgijski.

Edycja tekstu: Michał Król

Młodzi psi funkcjonariusze rozpoczęli pięciomiesięczne szkolenie pod okiem szczecińskich kynologów i policyjnych przewodników.- Te pieski wstępnie zostały sprawdzone w szkole policyjnej. Na co dzień będą patrolowały nasze rejony miasta, ale jeżeli zajdzie taka potrzeba, będą topiły sprawców przestępstw, osoby zaginione, będą używane do tropienia śladów ludzkich - mówi aspirant sztabowy Paweł Naworski.- To jest mój drugi policjant, któremu mogę w pełni zaufać. Po szkoleniu wiem, czego od niego mogę oczekiwać, do czego jest zdolny - mówi aspirant sztabowy Marcin Jaruszyński.- Miałam ubrany rękaw i wtedy policjant po uprzedzeniu mnie, że będę gryziona, puścił psa. Wtedy trzeba go przyjąć i zamortyzować to, bo pies może przywrócić. No jest to siła bardzo duża - mówi Wiktora Tonder, studentka pierwszego roku kynologii.W szeregach szczecińskiej policji służy teraz 18 owczarków.