Największy zbiornik terminala LNG już gotowy [ZDJĘCIA]

Minister przemysłu Marzena Czarnecka podczas środowej uroczystości zakończenia rozbudowy Terminala LNG w Świnoujściu powiedziała, że inwestycja ta ma strategiczne znaczenie dla Polski, zapewni nam bezpieczeństwo i samowystarczalność.

Minister zapewniła, że rząd Donalda Tuska będzie wspierać wszystkie inwestycje zmierzające do zapewnienia niezależności energetycznej Polski.





To inwestycja niezwykle ważna dla bezpieczeństwa energetycznego naszego kraju - uważa wiceminister infrastruktury Arkadiusz Marchewka.



- Ten terminal zapewnia blisko 50% zapotrzebowania na gaz w Polsce. Czyli to co płynie w naszych kuchenkach, do przedsiębiorstw, fabryk. Zwiększamy nasze bezpieczeństwo energetyczne - mówi wiceminister.



Obecna zdolność regazyfikacji terminala wynosi 8 miliardów 300 milionów metrów sześciennych gazu rocznie. To ma ogromne znaczenie nie tylko dla naszego kraju - dodaje Arkadiusz Marchewka.



- Dywersyfikujemy dostawy gazu, rozbudowujemy nasz port. Będziemy mogli wspierać nie tylko rozwój transportu gazu do Polski, ale także ładować go na mniejsze statki i zapewnić to bezpieczeństwo energetyczne krajom z rejonu Morza Bałtyckiego - mówi wiceminister.





- Ta inwestycja ma strategiczne znaczenie dla Polski, bo ona powoduje wzmocnienie bezpieczeństwa, niezależności energetycznej Polski. Jesteśmy w zakresie gazu samowystarczalni. Nie potrzebujemy kontaktu z naszymi sąsiadami ze Wschodu – powiedziała Czarnecka.Pełnomocnik rządu ds. Strategicznej Infrastruktury Energetycznej Wojciech Wrochna podkreślił, że inwestycje w infrastrukturę energetyczną „są trudne, a ich realizacja trwa długo”. Przypomniał, że decyzja o budowie gazoportu w Świnoujściu zapadła prawie 20 lat temu. Wrochna podkreślił, że bezpieczeństwo energetyczne Polski to jeden ze strategicznych celów rządów.- Bezpieczeństwo energetyczne ma wymiar gospodarczy, ale daje nam też niezależność w znaczeniu politycznym, militarnym – stwierdził Wrochna.W ramach rozbudowy Terminalu LNG w Świnoujściu powstał trzeci zbiornik na skroplony gaz, o pojemności 180 tys. m sześć. Zbudowano także nowe nabrzeże, które umożliwi cumowanie, postój, załadunek i rozładunek mniejszych zbiornikowców LNG; miejsce przeładunku gazu między tankowcami (tzw. transhipment) i bunkrowania małych jednostek, np. holowników, wykorzystujących LNG jako paliwo. Koszt inwestycji to kwota prawie dwóch miliardów złotych.Terminal LNG w Świnoujściu znajduje się w zewnętrznej części portu morskiego w Świnoujściu na wyspie Wolin. Został otwarty w grudniu 2015 r. Instalacje do przesyłu gazu i dwa zbiorniki (o pojemności 160 tys. m sześć. każdy) umożliwiły dywersyfikację dostaw błękitnego paliwa, zapewniając Polsce bezpieczeństwo energetyczne. Gazoport tworzą falochron osłonowy, nabrzeże dalbowe i obrotnica dla statków. Z systemem przesyłowym gazu ziemnego terminal LNG jest połączony oddanym do użytku w 2014 roku gazociągiem wysokiego ciśnienia do Szczecina.Gazowce z LNG przypływają do Świnoujścia przede wszystkim z USA i Kataru. W lipcu ubiegłego roku spółka Gaz-System, która zarządza gazoportem i siecią przesyłową w kraju, poinformowała o zrealizowaniu już 300 dostaw skroplonego gazu.