Zapraszamy na reportaż RS: "Uszko dla Michałka z Gryfina"

Zapraszamy na premierę reportażu, który na naszej antenie wieczorem. To "Uszko dla Michałka z Gryfina".

Rodzice stworzyli zbiórkę na portalu siepomaga.pl.

Historię Michałka opowie Małgorzata Furga w swoim reportażu. Będzie można go usłyszeć na antenie Radia Szczecin tuż po godz. 19.





Chłopiec urodził się w czerwcu ubiegłego roku. Zaraz po porodzie okazało się jednak, że jedno uszko chłopca nie wykształciło się, a kanał słuchowy jest całkowicie zarośnięty. Uniemożliwia to prawidłowe słyszenie. Wada jest bardzo rzadka i częściej występuje u chłopców niż u dziewczynek.- To było zaskoczenie. Na badaniach nic nie było widać, że coś jest nie tak z uszkiem. Dopiero po porodzie lekarze mi pokazali pierwsze zdrowe ucho i drugie, że się niestety nie wykształciło. Ogólnie to się nazywa mikrocja z atrezją przewodu słuchowego - mówi mama Michałka.Rodzice zaczęli szukać pomocy. Okazało się jednak, że w Polsce nikt nie podejmuje się operacji otworzenia kanału słuchowego. Żeby taki zabieg przeprowadzić w Stanach Zjednoczonych, potrzeba 500 tysięcy złotych.