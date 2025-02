Bezrobocie? Rozbieżne opinie pracowników i pracodawców [ZDJĘCIA]

To pracownik teraz dyktuje warunki - tak sytuację na zachodniopomorskim rynku pracy opisuje Andrzej Przewoda, do niedawna dyrektor Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Szczecinie.

Edycja tekstu: Jacek Rujna

W tej chwili stopa bezrobocia w regionie to mniej więcej 6,5 procent. To oznacza, że osoby, które szukają zajęcia lub szukają nowych ofert zatrudnienia są w komfortowej sytuacji.Takie dane to jednak nienajlepsze informacje dla pracodawców.- Można sobie szukać atrakcyjnego wynagrodzenia, szukać sobie tych warunków, które odpowiadają nam najbardziej. Pewnie trochę inaczej ten obraz wygląda, kiedy rozmawiamy z pracodawcami, przedsiębiorcami, bo tutaj mamy do czynienia z rosnącą presją płacową - komentował Przewoda w "Rozmowie pod krawatem".W skali całego kraju bezrobocie wynosi 5 procent.