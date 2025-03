Zakaz nocnej sprzedaży alkoholu. Konsultują w dalszym ciągu

Fot. Robert Stachnik [Radio Szczecin/Archiwum]

Konsultacje w sprawie ewentualnego wprowadzenia na terenie Szczecina zakazu nocnej sprzedaży alkoholu przedłużone.

To efekt nadal niewielu opinii, które spłynęły do Rady Miasta z Rad Osiedlowych.



- I na razie na 31 rad wypowiedziało się 11. Dwie są przeciwne ograniczeniu sprzedaży alkoholu, a pozostałe, niestety, ale wyraziły taki pogląd, że powinniśmy ograniczyć tą sprzedaż alkoholu w godzinach nocnych ze względu na zdarzenia niepożądane - poinformowała przewodnicząca Komisji do spraw Zdrowia i Opieki Społecznej Ewa Jasińska.



W ocenie radnej Jasińskiej pośpiech w tej konkretnej sprawie nie jest wskazany. Stąd komisja zdrowia zamierza spokojnie oczekiwać na opinie mieszkańców Szczecina.



- Te konsultacje są dosyć szerokie. Skoro rady osiedla poprosiły o przedłużenie terminu, to tak uczynimy, żeby mogły się spokojnie wypowiedzieć. To też jest związane z wyborami. Chcielibyśmy, żeby jednak to stanowisko było obiektywne i żeby nie było to narzucanie woli radnych mieszkańcom - podkreśliła.



Decyzję w sprawie ewentualnego wprowadzenia na terenie Szczecina zakazu nocnej sprzedaży alkoholu radni podejmą najwcześniej na sesji kwietniowej.



Edycja tekstu: Jacek Rujna