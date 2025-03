"Nikt nie wyklucza Gryfina z etapowania Parku Narodowego Doliny Dolnej Odry"

Drzwi dla Gryfina nie są zamknięte – tak o etapowaniu powstania Parku Narodowego Doliny Dolnej Odry mówił w "Rozmowie pod krawatem" zachodniopomorski wojewoda Adam Rudawski.

W zeszłym tygodniu w " Rozmowach pod krawatem " byli poseł PSL Jarosław Rzepa i burmistrz Gryfina Mieczysław Sawaryn , a w czwartkowym "Radiu Szczecin na Wieczór" gościł m.in. wiceminister klimatu Mikołaj Dorożała .





Edycja tekstu: Michał Król

Znowu o planach powstania Parku Narodowego jest głośno… z powodu politycznych sporów. Dyskusje trwają i jak się okazuje to Radio Szczecin ma ogromny wpływ na ich przebieg. Przypominamy, że już w październiku w studiu koncertowym S-1 odbyła się debata „ Międzyodrze – Pomysły, Wyzwania, Możliwości ”.W poniedziałek wojewoda Adam Rudawski zapewniał, że etapowanie powstania parku to pomysł, który wypłynął z samego Gryfina, od starosty Ewy Dudar.- Żeby wszyscy mieli odpowiednią ilość czasu i to jest to etapowanie. Nikt nie wyklucza Gryfina z tego projektu - mówił wojewoda zachodniopomorski.- Czy drzwi dla Gryfina są zamknięte? - pytał prowadzący rozmowę.- Absolutnie nie. Deklarowaliśmy, że nie będzie nic na siłę i tak nie jest. I nie jest to żadne wyłączenie. W drugim etapie natychmiast Gryfino i mieszkańcy Gryfina będą zaproszeni do tego projektu - odpowiedział Adam Rudawski.Wojewodę Adama Rudawskiego pytaliśmy także m.in. o niemieckich ekologów, którzy nie chcą powstania Terminala Kontenerowego w Świnoujściu, o protest posłów PiS przeciwko migrantom na granicy w Rosówku, czy o przedłużający się remont S3 w drodze nad morze