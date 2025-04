"Tak dla edukacji, nie dla deprawacji". Protest w Szczecinie [ZDJĘCIA]

Fot. Kamila Kozioł [Radio Szczecin]

"Tak dla edukacji, nie dla deprawacji" - rodzice i nauczyciele po raz kolejny protestowali w sobotę w Szczecinie przeciwko wprowadzeniu do szkół przedmiotu "edukacja zdrowotna".

Boją się niebezpiecznej seksualizacji ich dzieci i tym samym przekazywania treści niedostosowanych do ich wieku. Swój sprzeciw manifestowali na placu Adamowicza.



- To jest napad na nasze dzieci. - Protestujemy, musimy się bronić. - Obowiązek. - Z seksualizacji dzieci wystarczy popatrzeć, co się dzieje na zachodzie. - Pewne rzeczy powinny wyjść od rodziców. Ja mam sama piątkę i nie pozwoliłabym na coś takiego, żeby ktoś chciał chować po swojemu. - Przedmiot jest nieobowiązkowy, ale dąży do tego, żeby był obowiązkowy - mówili manifestujący.



- Obecnie nie ma żadnej informacji z Ministerstwa Edukacji, że przedmiot w przyszłości będzie obowiązkowy - poinformował zachodniopomorski kurator oświaty Paweł Palczyński. - Ja nie do końca rozumiem ten protest. Po pierwsze, przedmiot jest nieobowiązkowy. Warto zachęcić rodziców do tego, żeby ich dzieci uczestniczyły w tych lekcjach edukacji zdrowotnej. Młody człowiek ma mieć świadomość tego, co się dzieje w jego życiu i ma być na to dorosłe życie przygotowany.



Nieobowiązkowa "edukacja zdrowotna" wchodzi do szkół z dniem 1 września 2025 roku.



Edycja tekstu: Piotr Kołodziejski