Szczecin - Miasto Przyszłości. Jaki jest, jaki będzie, jaki powinien być? [WIDEO, ZDJĘCIA]

Nowoczesny, przemysłowy czy może zielony? Przez 80 lat Szczecin przeszedł wiele zmian. Teraz eksperci i władze miasta chcą stworzyć wizję przyszłości miasta.

Edycja tekstu: Jacek Rujna

"Szczecin - Miasto Przyszłości" to temat debaty w Studiu Koncertowym S1 Radia Szczecin. Reporterka Radia Szczecin zapytała mieszkańców o ich wizje potrzebnych zmian.- Żeby było czysto na chodnikach. - Zauważyłem, że w innych dzielnicach, może nie w centrum, chodniki są bardzo nierówne i problematyczne, żeby przejechać z wózkiem. Uważam, że powinno się zmienić podejście do modernizacji chodników. - Operetka..., żeby działała prężnie. Więcej imprez kulturalnych w parku, wiele występów... - Powinny być tworzone miejsca pracy, nowe przedsiębiorstwa, ale jakie, nie wiem, nie znam się na tym... - Żeby było jak najwięcej zieleni, żeby nie była niszczona i wycinana. - Pewnie go zaleje, zapewne, Szczecin jest strasznie nawodniony, więc może nie za 50 lat, ale za 70-100, to może trzeba będzie myśleć o jakichś dobrych platformach obronnych - mówili szczecinianie.Debata "Szczecin - Miasto Przyszłości" rozpocznie się o godzinie 20.