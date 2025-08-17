Radio SzczecinRadio Szczecin » Region
  Autopromocja  
Zobacz
  Autopromocja  
Sedinum | Leszek Herman
  Reklama  
Zobacz
  Reklama  
Zobacz

Lekkość i hawajski ogień. Ukulele opanowały Ogrody Śródmieście [ZDJĘCIA]

Region Krzysztof Cichocki

Bartek Orłowski. Fot. Robert Stachnik [Radio Szczecin]
Bartek Orłowski. Fot. Robert Stachnik [Radio Szczecin]
Mały instrument, a dużo radości. Jedna lekcja wystarczyła, by chwycić pierwsze akordy i zagrać melodię na ukulele.
W szczecińskich Ogrodach Śródmieście odbyły się warsztaty dla początkujących z gry na tym hawajskim instrumencie. Było lekko, wesoło i...bardzo rytmicznie.

- Póki co wydaje się całkiem przystępnym instrumentem. - Nie jest to nic trudnego. - Ukulele jest małe, więc przyjemnie się trzyma ten instrument w rękach - mówią uczestnicy.

- Jest to pełnoprawny instrument, na którym można grać poważne rzeczy. Ukulele jest zachęcające ze względu na swoją figlarność. Łatwo jest też nauczyć się na nim grać. Na początek wystarczy jedna lekcja - podkreśla Bartłomiej Orłowski, nauczyciel.

"Ukulele" po hawajsku oznacza "skaczącą pchłę" - to od szybkich ruchów palców po strunach.

Autorka edycji: Joanna Chajdas
Relacja Krzysztofa Cichockiego.

Dodaj komentarz

Najnowsze Szczecin Region Polska i świat Sport Kultura Biznes

12345

Najczęściej czytane

  1. Wieloryb ze Świnoujścia wypłynął... przy plaży w Wisełce
    (od 11 sierpnia oglądane 10332 razy)
  2. Dyrektor hotelu w Świnoujściu o środkach z KPO: to niemiłe, kiedy wrzuca się nas do jednego worka
    (od 13 sierpnia oglądane 8577 razy)
  3. Pasażerowie pytają: to dla kogo ten autobus jest?
    (od 14 sierpnia oglądane 8352 razy)
  4. Odcinkowe pomiary prędkości na zachodniopomorskich drogach
    (od 14 sierpnia oglądane 8248 razy)
  5. Ciało martwego walenia będzie utylizowane z lądu
    (od 11 sierpnia oglądane 6941 razy)

Archiwum informacji

sierpień 2025
poniedziałek28wtorek29środa30czwartek31piątek01sobota02niedziela03poniedziałek04wtorek05środa06czwartek07piątek08sobota09niedziela10poniedziałek11wtorek12środa13czwartek14piątek15sobota16niedziela17poniedziałek18wtorek19środa20czwartek21piątek22sobota23niedziela24poniedziałek25wtorek26środa27czwartek28piątek29sobota30niedziela31

Najnowsze serwisy informacyjne

serwis z godziny 20:00
  Autopromocja  
Zobacz
  Reklama  
Zobacz
  Reklama  
Zobacz
  Autopromocja  
Zobacz

radioszczecin.tv

Łasztownia bawi się przy dźwiękach szant [ZDJĘCIA]
Z wiatrem i pod wiatr. Ścigali się o Puchar Prezydenta Szczecina [WIDEO, ZDJĘCIA]
Śpiewają, żeglując i żeglują, śpiewając... Wikingowie w MCN [WIDEO, ZDJĘCIA]
Rycerskie potyczki o serca ukochanych niewiast [WIDEO, ZDJĘCIA]
Wszystkie jednostki, jakie można zobaczyć na Żaglach 2025 [DUŻO ZDJĘĆ]
Żagle 2025: Odwiedzamy jednostki [WIDEO, ZDJĘCIA]

Najnowsze podcasty