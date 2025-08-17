Lekkość i hawajski ogień. Ukulele opanowały Ogrody Śródmieście [ZDJĘCIA]

Bartek Orłowski. Fot. Robert Stachnik [Radio Szczecin]

Mały instrument, a dużo radości. Jedna lekcja wystarczyła, by chwycić pierwsze akordy i zagrać melodię na ukulele.

W szczecińskich Ogrodach Śródmieście odbyły się warsztaty dla początkujących z gry na tym hawajskim instrumencie. Było lekko, wesoło i...bardzo rytmicznie.



- Póki co wydaje się całkiem przystępnym instrumentem. - Nie jest to nic trudnego. - Ukulele jest małe, więc przyjemnie się trzyma ten instrument w rękach - mówią uczestnicy.



- Jest to pełnoprawny instrument, na którym można grać poważne rzeczy. Ukulele jest zachęcające ze względu na swoją figlarność. Łatwo jest też nauczyć się na nim grać. Na początek wystarczy jedna lekcja - podkreśla Bartłomiej Orłowski, nauczyciel.



"Ukulele" po hawajsku oznacza "skaczącą pchłę" - to od szybkich ruchów palców po strunach.



Autorka edycji: Joanna Chajdas