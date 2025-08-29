Ostatnie chwile wakacji. "Chcemy się naładować morskim powietrzem przed rokiem szkolnym"

Fot. Joanna Maraszek [Radio Szczecin] Fot. Joanna Maraszek [Radio Szczecin]

To ostatnie chwile wakacji. Uczniowie do szkół wracają od poniedziałku. Jak spędzają ten czas? Czy ostatni weekend poświęcają na przygotowanie do nowego roku szkolnego? To wszystko sprawdziliśmy w Świnoujściu.

Nad morzem aura do wypoczynku, mimo nieco kapryśnej pogody sprzyja.



- Czwarta klasa teraz będzie, chce korzystać z tych wakacji. - My na plażę idziemy. Stroje kąpielowe są, więc idziemy korzystać, bez stresu. - Super, trochę stresu jest przed siódmą klasą, ale jeszcze się cieszę ostatnimi chwilami wakacji. - Jeszcze chcemy się naładować tym morskim powietrzem przed ciężkim rokiem szkolnym w klasie drugiej. - Chodzimy na plażę i są fajne atrakcje. - Braki książek czy zeszytów zostawiamy na ostatnią chwilę, wracamy 30 - to głosy turystów wypoczywających w Świnoujściu.



Synoptycy zapowiadają, że ostatni weekend wakacji będzie ciepły i słoneczny.



Edycja tekstu: Piotr Kołodziejski