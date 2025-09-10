Rozgrywki gry GO w Słowianinie

Szczecinianie mogą poznać zasady jednej z najstarszych gier świata. Chodzi o GO - chińską grę strategiczną polegającą na układaniu czarnych i białych kamieni na planszy.
Wygrywa ten, który otoczy jak największe terytorium.
Na spotkanie z grą zaprasza Dom Kultury Słowianin. Tam w środę, co tydzień o godz. 16.30 rozgrywki prowadzi Szczeciński Klub Go Porfirion.
Autorka edycji: Joanna Chajdas
