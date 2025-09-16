Przyszli mistrzowie kuchni mają nową salę do nauki gotowania [WIDEO, ZDJĘCIA]

To tu będą się kształcić przyszli kulinarni mistrzowie. Mowa o wyremontowanej sali gastronomicznej Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego nr 2 w Szczecinie.





- To bardzo dobrze, że jest nowa pracownia wyremontowana, ponieważ to otwiera nam lepsze warunki do pracy. - Będzie można robić na przykład danie główne. Nowe meble, niektóre nowe urządzenia i fajna sala - mówią uczniowie.





Po niemal trzech miesiącach remontu nowa sala została uroczyście otwarta.- Remont rozpoczęliśmy z początkiem lipca, a we wrześniu był finał, czyli wstawianie specjalnych mebli , przystosowanych do gastronomii - mówi Ania Łukasik, mówi dyrektorka marketingu marki Asprod.- Na kierunkach gastronomicznych jest ponad 40 uczniów. Te kierunki gastronomiczne są bardzo popularne u nas - mówi Paweł Szulerecki, dyrektor Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego nr 2 im. Czesława Piskorskiego w Szczecinie.Podczas uroczystości podpisano także umowę o współpracy między firmą Asprod a Specjalnym Ośrodkiem Szkolno-Wychowawczym nr 2 w Szczecinie.