Radio SzczecinRadio Szczecin » Region

Nostalgiczny (i historyczny) spacer po Cmentarzu Centralnym [ZDJĘCIA]

Region Kamila Kozioł

Fot. Kamila Kozioł [Radio Szczecin]
Fot. Kamila Kozioł [Radio Szczecin]
Fot. Kamila Kozioł [Radio Szczecin]
Fot. Kamila Kozioł [Radio Szczecin]
Fot. Kamila Kozioł [Radio Szczecin]
Fot. Kamila Kozioł [Radio Szczecin]
Fot. Kamila Kozioł [Radio Szczecin]
Fot. Kamila Kozioł [Radio Szczecin]
Odwiedzili miejsca spoczynku i opowiedzieli historię kilkudziesięciu zasłużonych i oddanych miastu osób. Na Cmentarzu Centralnym odbył się spacer śladami znanych szczecinian z przewodnikami Michałem Kowgierem i Joanną Olszowską.
- Bardzo ciekawe opowieści, wiedza, co tu się kiedyś działo, jak to wszystko się rozwijało... Dla mnie to jest skarbnica wiedzy. - Fajnie tak posłuchać, nie?! Nie widziałam, że groby takie są. - Jest to naprawdę wspaniałe, że Stowarzyszenie organizuje takie spacery. Zresztą tłum, który tutaj się zgromadził, świadczy o tym, jak bardzo jest to potrzebne. - Cmentarz Centralny, mimo że to brzmi może dziwnie, jest wizytówką Szczecina. Warto przyjść, odkryć tajemnice, dowiedzieć się czegoś o osobach, które tu pozostały na wieczność... - mówili uczestnicy spaceru.

Wydarzenie zorganizowało Stowarzyszenie na Rzecz Cmentarza Centralnego zajmujące się między innymi renowacją nagrobków zabytkowych oraz osób zasłużonych dla Szczecina.

Edycja tekstu: Jacek Rujna
Relacja Kamili Kozioł [Radio Szczecin]

Dodaj komentarz

Najnowsze Szczecin Region Polska i świat Sport Kultura Biznes

12345
12345

Najczęściej czytane

  1. Najlepsi szczecińscy nauczyciele odbiorą nagrody
    (od 13 października oglądane 50677 razy)
  2. "Katastrofa" na Gumieńcach. Kierowcy i pasażerowie codziennie w korkach
    (od przedwczoraj oglądane 7840 razy)
  3. Vestas wycofuje się ze Szczecina. Tej fabryki nie będzie
    (od wczoraj oglądane 5682 razy)
  4. Nowy odcinkowy pomiar prędkości powstaje na S6 i S3
    (od przedwczoraj oglądane 5630 razy)
  5. 60-lecie Szczecińskiego Klubu Olimpijczyka
    (od 16 października oglądane 5629 razy)

Archiwum informacji

październik 2025
poniedziałek29wtorek30środa01czwartek02piątek03sobota04niedziela05poniedziałek06wtorek07środa08czwartek09piątek10sobota11niedziela12poniedziałek13wtorek14środa15czwartek16piątek17sobota18niedziela19poniedziałek20wtorek21środa22czwartek23piątek24sobota25niedziela26poniedziałek27wtorek28środa29czwartek30piątek31sobota01niedziela02

Najnowsze serwisy informacyjne

serwis z godziny 19:00

radioszczecin.tv

Pchli Targ na os. Głębokim [WIDEO, ZDJĘCIA]
Mroczna strona Szczecina: w Odrze łatwiej jest wyłowić trupa niż rybę [WIDEO, ZDJĘCIA]
Akademia Pacjenta holistycznym podejściu do leczenia [WIDEO, ZDJĘCIA]
Zachodniopomorskie Centrum Onkologii inwestuje w medycynę nuklearną [WIDEO, ZDJĘCIA]
Szczecinianie rozpoczęli przygotowania do Dnia Wszystkich Świętych [WIDEO, ZDJĘCIA]
Adam Zadworny

Najnowsze podcasty