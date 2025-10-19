Nostalgiczny (i historyczny) spacer po Cmentarzu Centralnym [ZDJĘCIA]

Fot. Kamila Kozioł [Radio Szczecin] Fot. Kamila Kozioł [Radio Szczecin] Fot. Kamila Kozioł [Radio Szczecin] Fot. Kamila Kozioł [Radio Szczecin]

Odwiedzili miejsca spoczynku i opowiedzieli historię kilkudziesięciu zasłużonych i oddanych miastu osób. Na Cmentarzu Centralnym odbył się spacer śladami znanych szczecinian z przewodnikami Michałem Kowgierem i Joanną Olszowską.

- Bardzo ciekawe opowieści, wiedza, co tu się kiedyś działo, jak to wszystko się rozwijało... Dla mnie to jest skarbnica wiedzy. - Fajnie tak posłuchać, nie?! Nie widziałam, że groby takie są. - Jest to naprawdę wspaniałe, że Stowarzyszenie organizuje takie spacery. Zresztą tłum, który tutaj się zgromadził, świadczy o tym, jak bardzo jest to potrzebne. - Cmentarz Centralny, mimo że to brzmi może dziwnie, jest wizytówką Szczecina. Warto przyjść, odkryć tajemnice, dowiedzieć się czegoś o osobach, które tu pozostały na wieczność... - mówili uczestnicy spaceru.



Wydarzenie zorganizowało Stowarzyszenie na Rzecz Cmentarza Centralnego zajmujące się między innymi renowacją nagrobków zabytkowych oraz osób zasłużonych dla Szczecina.



Edycja tekstu: Jacek Rujna