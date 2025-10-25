Zabytkowy dworzec w Złocieńcu. Miasto ma pomysł na zagospodarowanie budynku

Jest duża szansa, że zabytkowy dworzec w Złocieńcu w końcu przejmie miasto. Trwają rozmowy z PKP.

Według najświeższych informacji, budynek ma stać się własnością gminy do końca 2026 roku. Miasto ma pomysły na zagospodarowanie obiektu. Burmistrz Małgorzata Głodek będzie zabiegać o pozyskanie środków na remont, modernizację i dostosowanie budynku do nowych funkcji. Ma tam powstać miejsce, w którym siedzibę miałyby lokalne stowarzyszenia, organizacje pozarządowe czy kluby.



Ośrodek otwarty byłby zarówno dla seniorów, jak i dla dzieci i młodzieży.



Edycja tekstu: Piotr Kołodziejski