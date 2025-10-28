"Travel&Taste" - Pomorze Zachodnie zaprosiło gwiazdy gastronomii [ZDJĘCIA]

Szczecin na jeden dzień zamienił się w kulinarną stolicę Pomorza Zachodniego. To za sprawą wydarzenia "Travel&Taste".

- Na Pomorzu Zachodnim mamy najwięcej turystów w Polsce. Obsługa związana z hotelami, z gastronomią czy cateringiem musi być najlepsza. Chcemy pokazać, jak rzeczywiście można pomóc, jak zrobić kroki, na które nie ma czasu na co dzień, co poprawić, co zrobić lepiej... No i oczywiście ta motywacja - to jest ten taki punkt, który musi być - dodał Krzysztof Barczyk, dyrektor gabinetu marszałka.

Do Szczecina przyjechały ikony polskiej gastronomii jak m.in. Magda Gessler czy Piotr Ogiński, żeby w ramach warsztatów podzielić się swoją wiedzą z lokalnymi przedsiębiorcami z sektora HoReCa.Wszytko po to, żeby pomóc wnieść ich biznes na "wyższy poziom". Oczywiście, nie zabrakło też pokazów kulinarnych.- Inspiracja jest, świetnie przygotowane, na świetnym poziomie. - Wniosły dużo nowych pomysłów, ludziom, bo te warsztaty trwają tutaj cały dzień. - Ciekawe były wykłady o rolkach, gdzie reklamować swoją restaurację... - Z każdego z tych gości można wyciągnąć te najlepsze cechy i próbować je przerobić na swoje potrzeby we własnej firmie. - Uważam, że to jest rozwojowe - mówili uczestnicy warsztatów.Wydarzenie odbyło się w szczecińskim hotelu Marriott. Zorganizował je Urząd Marszałkowski Województwa Zachodniopomorskiego.