Studenci ZUT-u pamiętają o byłych rektorach

Studenci Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Szczecińskiego pielęgnują pamięć o byłych rektorach uczelni.

Studenci odwiedzili groby szesnastu rektorów ZUT na Cmentarzu Centralnym w Szczecinie. Posprzątali nagrobki i zapalili znicze. W tym roku pożegnaliśmy kolejne osoby zasłużone dla uczelni - mówi Emilia Kujawa, rzeczniczka ZUT.- W tym roku ZUT pożegnał trzech rektorów, którzy zapisali się w historii naszej uczelni. W lutym odszedł prof. Włodzimierz Kiernożycki, w sierpniu prof. Władysław Nowak, a w październiku prof. Idzi Drzycimski - mówi Kujawa.Aby wyszukiwać grób osoby, który chcielibyśmy odwiedzić, można skorzystać z specjalnej wyszukiwarki. Groby można wyszukać po nazwisku zmarłej osoby, dacie urodzenia lub śmierci.