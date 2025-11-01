Radio SzczecinRadio Szczecin » Region
  Jubileusz - konkurs  
Sedinum | Leszek Herman
Studenci ZUT-u pamiętają o byłych rektorach

Region Anna Pałamar

Fot. Jerzy Muszyński/ZUT
Fot. Jerzy Muszyński/ZUT
Studenci Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Szczecińskiego pielęgnują pamięć o byłych rektorach uczelni.
Studenci odwiedzili groby szesnastu rektorów ZUT na Cmentarzu Centralnym w Szczecinie. Posprzątali nagrobki i zapalili znicze. W tym roku pożegnaliśmy kolejne osoby zasłużone dla uczelni - mówi Emilia Kujawa, rzeczniczka ZUT.

- W tym roku ZUT pożegnał trzech rektorów, którzy zapisali się w historii naszej uczelni. W lutym odszedł prof. Włodzimierz Kiernożycki, w sierpniu prof. Władysław Nowak, a w październiku prof. Idzi Drzycimski - mówi Kujawa.

Aby wyszukiwać grób osoby, który chcielibyśmy odwiedzić, można skorzystać z specjalnej wyszukiwarki. Groby można wyszukać po nazwisku zmarłej osoby, dacie urodzenia lub śmierci.

Edycja tekstu: Michał Król
