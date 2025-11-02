W podkołobrzeskim Zieleniewie będzie żłobek - ruszyła budowa

W podkołobrzeskim Zieleniewie rozpoczęła się budowa żłobka. Będzie to pierwsza publiczna placówka w tej miejscowości.

Prace wystartowały na działce przy ulicy Malinowej, w sąsiedztwie wiejskiej świetlicy. Powstanie tu parterowy budynek, w którym opiekę znajdzie 30 dzieci. Obiekt będzie posiadał dwie sale dla maluchów, a także łazienki, kuchnię oraz teren do rekreacji na zewnątrz.Wójt gminy Kołobrzeg Jerzy Wolski mówi, że całość powinna być gotowa już wiosną przyszłego roku. - Druga połowa kwietnia, koniec kwietnia ten budynek powinien już być gotowy do oddania dla rodziców i dla tych najmniejszych pociech, które wzrastają na naszych oczach, a też potrzebują wsparcia, wychowania, opieki.Inwestycja warta jest trzy miliony złotych, a dwa miliony gmina pozyskała z rządowego dofinansowania.