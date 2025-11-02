Zaduszki na Cmentarzu Centralnym. "Przyszliśmy szukać wspomnień"[ZDJĘCIA]

Fot. Robert Stachnik [Radio Szczecin]

W Dzień Zaduszny nasze myśli kierujemy ku najbliższym zmarłym. Cmentarze rozświetlają znicze i wypełniają modlitwy za duszę, które wciąż oczekują zbawienia. Kogo wspominają szczecinianie?

- Wczoraj byłam u rodziców, a dzisiaj idę do kuzynki. To jest piękny dzień. Wspominamy naszych najbliższych i cieszymy się, że możemy po prostu tutaj być dzisiaj. - Leży tutaj na tym cmentarzu mój tata, który zmarł dwa lata temu. Przyszedłem go odwiedzić, powspominać go. - Wczoraj byliśmy u naszych rodzin w Gryfinie i Stargardzie, ale mamy też tutaj mojego chrzestnego zmarłego i przyszliśmy go odwiedzić. - Przyszliśmy tu poszukać wspomnień... Pamiętamy o najbliższych, wspominamy ich jak najlepiej. Uważam, że wspaniale spędzamy w ten sposób też czas z rodziną - mówią szczecinianie.



We wspomnienie wszystkich wiernych zmarłych, czyli Zaduszki w Kościele Katolickim odmawia się modlitwy za dusze zmarłych, które przebywają w czyśćcu.



Autorka edycji: Joanna Chajdas