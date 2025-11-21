Podsumowanie stargardzkiego Wielogłosu i zapowiedź Szczecińskiego Festiwalu Czytania [ZDJĘCIA]

Szczecińska pisarka Inga Iwasiów podsumowała literacki festiwal Wielogłos, który odbył się w ubiegły weekend w Stargardzie.
- Mogłam zobaczyć, jak niewielka książnica, jeśli porównamy ją z naszą, szczecińską potrafi zorganizować nowe wydarzenie ze świetnym programem i z dużą publicznością. Więc to budujące, że wokół literatury gromadzą się ludzie - podkreśliła.
- Zazdroszczę też stargardzianom takiego prezydenta, który ma opiekuńczy stosunek do kultury i traktuje ją poważnie - dodała.
- Wspominał o tym, że Stargard odbudował się przemysłowo i potrzebuje teraz bardzo silnej kultury, a sercem kultury jest literatura i sercem miasta może być książnica, powinna być... Sądzę, że to jest taki model, który ja widywałam w większych miastach. Prezydent jest faktycznym gospodarzem także wydarzeń kulturalnych - dodała.
Szczeciński Festiwal Czytania odbędzie się w dniach od 29 do 30 listopada w Książnicy Pomorskiej.
