Podsumowanie stargardzkiego Wielogłosu i zapowiedź Szczecińskiego Festiwalu Czytania [ZDJĘCIA]

Szczecińska pisarka Inga Iwasiów podsumowała literacki festiwal Wielogłos, który odbył się w ubiegły weekend w Stargardzie.

- Jestem pod wrażeniem jego organizacji i sądzę, że śmiało dorównuje on szczecińskiemu Festiwalowi Czytania - mówiła gościni Małgorzaty Frymus w "Rozmowie pod krawatem".- Mogłam zobaczyć, jak niewielka książnica, jeśli porównamy ją z naszą, szczecińską potrafi zorganizować nowe wydarzenie ze świetnym programem i z dużą publicznością. Więc to budujące, że wokół literatury gromadzą się ludzie - podkreśliła.- Zazdroszczę też stargardzianom takiego prezydenta, który ma opiekuńczy stosunek do kultury i traktuje ją poważnie - dodała.- Wspominał o tym, że Stargard odbudował się przemysłowo i potrzebuje teraz bardzo silnej kultury, a sercem kultury jest literatura i sercem miasta może być książnica, powinna być... Sądzę, że to jest taki model, który ja widywałam w większych miastach. Prezydent jest faktycznym gospodarzem także wydarzeń kulturalnych - dodała.Szczeciński Festiwal Czytania odbędzie się w dniach od 29 do 30 listopada w Książnicy Pomorskiej.