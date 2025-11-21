Radio SzczecinRadio Szczecin » Region
  Reklama  
Zobacz
  Reklama  
Zobacz
  Reklama  
Zobacz

Podsumowanie stargardzkiego Wielogłosu i zapowiedź Szczecińskiego Festiwalu Czytania [ZDJĘCIA]

Region Antoni Stefański

Fot. Robert Stachnik [Radio Szczecin]
Fot. Robert Stachnik [Radio Szczecin]
Inga Iwasiów. Fot. Robert Stachnik [Radio Szczecin]
Inga Iwasiów. Fot. Robert Stachnik [Radio Szczecin]
Szczecińska pisarka Inga Iwasiów podsumowała literacki festiwal Wielogłos, który odbył się w ubiegły weekend w Stargardzie.
Inga Iwasiów

Inga Iwasiów

Ostatni dzień Festiwalu Literackiego "Wielogłos" [ZDJĘCIA]
Pisarze na wyciągnięcie ręki. Festiwal "Wielogłos" w Stargardzie [WIDEO, ZDJĘCIA]
Spotkania poświęcone kobietom, ale nie tylko - drugi dzień festiwalu Wielogłos w Stargardzie
Literacka stolica regionu znajduje się w Stargardzie [WIDEO, ZDJĘCIA]
- Jestem pod wrażeniem jego organizacji i sądzę, że śmiało dorównuje on szczecińskiemu Festiwalowi Czytania - mówiła gościni Małgorzaty Frymus w "Rozmowie pod krawatem".

- Mogłam zobaczyć, jak niewielka książnica, jeśli porównamy ją z naszą, szczecińską potrafi zorganizować nowe wydarzenie ze świetnym programem i z dużą publicznością. Więc to budujące, że wokół literatury gromadzą się ludzie - podkreśliła.

- Zazdroszczę też stargardzianom takiego prezydenta, który ma opiekuńczy stosunek do kultury i traktuje ją poważnie - dodała.

- Wspominał o tym, że Stargard odbudował się przemysłowo i potrzebuje teraz bardzo silnej kultury, a sercem kultury jest literatura i sercem miasta może być książnica, powinna być... Sądzę, że to jest taki model, który ja widywałam w większych miastach. Prezydent jest faktycznym gospodarzem także wydarzeń kulturalnych - dodała.

Szczeciński Festiwal Czytania odbędzie się w dniach od 29 do 30 listopada w Książnicy Pomorskiej.

Edycja tekstu: Jacek Rujna
- Mogłam zobaczyć, jak niewielka książnica, jeśli porównamy ją z naszą, szczecińską potrafi zorganizować nowe wydarzenie ze świetnym programem i z dużą publicznością. Więc to budujące, że wokół literatury gromadzą się ludzie - podkreśliła.
- Wspominał o tym, że Stargard odbudował się przemysłowo i potrzebuje teraz bardzo silnej kultury, a sercem kultury jest literatura i sercem miasta może być książnica, powinna być... Sądzę, że to jest taki model, który ja widywałam w większych miastach. Prezydent jest faktycznym gospodarzem także wydarzeń kulturalnych - dodała.

Dodaj komentarz

Najnowsze Szczecin Region Polska i świat Sport Kultura Biznes

12345
12345

Najczęściej czytane

  1. Stado koni wbiegło pod pociąg
    (od 15 listopada oglądane 8089 razy)
  2. Stado krów na torach. Jedna nie przeżyła zderzenia z IC
    (od 17 listopada oglądane 6671 razy)
  3. Dwóch chętnych na miejsce w lidze po Świcie
    (od 15 listopada oglądane 3570 razy)
  4. Wójt gminy Kołbaskowo: Międzyodrze jest w coraz gorszym stanie
    (od 17 listopada oglądane 3411 razy)
  5. Wypadek w regionie, utrudnienia dla kierowców
    (od 18 listopada oglądane 2602 razy)

Archiwum informacji

listopad 2025
poniedziałek27wtorek28środa29czwartek30piątek31sobota01niedziela02poniedziałek03wtorek04środa05czwartek06piątek07sobota08niedziela09poniedziałek10wtorek11środa12czwartek13piątek14sobota15niedziela16poniedziałek17wtorek18środa19czwartek20piątek21sobota22niedziela23poniedziałek24wtorek25środa26czwartek27piątek28sobota29niedziela30

Najnowsze serwisy informacyjne

serwis z godziny 10:00
  Reklama  
Zobacz
  Autopromocja  
Zobacz
  Reklama  
Zobacz
  Reklama  
Zobacz
  Reklama  
Zobacz
  Reklama  
Zobacz

radioszczecin.tv

Oni już wiedzą co Wam spakować na Święta, pomaga im w tym sztuczna inteligencja. Rozmowa o pracy w Zalando
Inga Iwasiów
Symulator siłowni okrętowej przygotuje uczniów do wejścia na statek [WIDEO, ZDJĘCIA]
Artur Bilski
Architektoniczna perełka odzyskała swój ceglany blask [WIDEO, ZDJĘCIA]
Trzy miesiące nocnej prohibicji. Jest nieco spokojniej, "ale miasto przestało żyć" [WIDEO, ZDJĘCIA]

Najnowsze podcasty