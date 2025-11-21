Lodowisko przy Netto Arenie już otwarte [ZDJĘCIA]

Szczecinianie ponownie mogą korzystać z lodowiska przy Netto Arenie. Popularne miejsce zimowej zabawy otworzyło swoje podwoje w piątek o godzinie 16:00.

- Jestem pierwsza, bo nie ma jeszcze nikogo na lodowisku. - Czekałam cały rok na łyżwy. Z siostrą bardzo lubimy jeździć. Wcześniej przyjechaliśmy, żeby być jeszcze na wolnej tafli, żeby dużo ludzi nie było. I żeby taką swobodę mieć na tym lodzie. - Jeździ się fajnie. Bardzo się ekscytuję. - Super, naprawdę. Dzisiaj robiliśmy różne piruety. Jest trochę ślisko, ale jest okej. - Super, jak co roku i nie możemy się już doczekać kolejnego - mówi





- W dniu otwarcia przygotowaliśmy darmową czekoladę dla pierwszych 100 osób, które przekroczą bramę lodowiska. Dzisiaj bawimy się do godziny 22, jak w każdy piątek. Zapraszamy serdecznie wszystkich spragnionych zimowych przygód - mówi Maciej Homis, pełniący obowiązki rzecznika prasowego spółki Żegluga Szczecińska Turystyka Wydarzenia.

Edycja tekstu: Michał Król

Lodowisko czynne będzie do 15 lutego. W dni powszednie od popołudnia do późnego wieczora, a w weekendy od godz. 10:00 do 22:00.