Strażacy ochotnicy otrzymali nowy samochód [ZDJĘCIA]

Nowoczesny samochód strażacki trafił do OSP Karsibór.

Edycja tekstu: Michał Król

Dzięki temu przedsięwzięciu strażacy będą mogli szybciej docierać na miejsce zdarzenia i skuteczniej nieść pomoc. Auto kosztowało prawie 300 tysięcy złotych - większość to dofinansowanie.Zakup pojazdu był możliwy dzięki połączeniu dwóch źródeł finansowania: środków z funduszy Unii Europejskiej oraz dotacji z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie.