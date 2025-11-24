Radio SzczecinRadio Szczecin » Region
Strażacy ochotnicy otrzymali nowy samochód [ZDJĘCIA]

Region Anna Arabska-Szmajdzińska

Fot. Urząd Miasta Świnoujście
Fot. Urząd Miasta Świnoujście
Nowoczesny samochód strażacki trafił do OSP Karsibór.
Dzięki temu przedsięwzięciu strażacy będą mogli szybciej docierać na miejsce zdarzenia i skuteczniej nieść pomoc. Auto kosztowało prawie 300 tysięcy złotych - większość to dofinansowanie.

Zakup pojazdu był możliwy dzięki połączeniu dwóch źródeł finansowania: środków z funduszy Unii Europejskiej oraz dotacji z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie.

Edycja tekstu: Michał Król

