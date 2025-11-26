Każdy przeciwnik się rozwija (...) i buduje nowe akty sabotażu [ZDJĘCIA]

5 tysięcy dziennie - tyle incydentów i ataków na Polskę w cyberprzestrzeni notują służby - mówił wiceminister obrony narodowej Stanisław Wziątek podczas szczecińskiego Baltic Economic Congress.

Stanisław Wziątek przypomniał, że w ramach rozwoju sił zbrojnych w Kołobrzegu pojawi się oddział dowództwa morskiego.





Poprzecinane kable, uszkodzona infrastruktura krytyczna, coraz częściej dochodzi do aktów sabotażu także w rejonie Bałtyku - mówi Arkadiusz Marchewka, wiceminister infrastruktury.



- Akty dywersji, które mają miejsce na Bałtyku, dzieją się praktycznie cały czas. Poprzecinane kable, infrastruktura krytyczna, która jest zagrożona. To są wszystkie działania, które są realizowane przez wrogo nastawionych do zachodu i Unii Europejskiej Rosjan - mówi Marchewka.



Kluczowy element walki z sabotażystami to wzmacnianie niezależności energetycznej - dodaje wiceminister infrastruktury.



- Terminale gazowe, paliwowe, służące morskiej energetyce wiatrowej, nowe porty, obszary morskie. To, co robimy w Świnoujściu, to będzie port, który będzie miał 186 hektarów. To tam będą mogły być również przeładowywane sprzęty wojskowe - mówi Marchewka.





Podczas szczecińskiego kongresu przedsiębiorcy z regionu, politycy i samorządowcy rozmawiają m.in o gospodarce i bezpieczeństwie w rejonie Bałtyku.

- Każda z tych prób ataków jest analizowana przez odpowiednie służby i firmy zajmujące się bezpieczeństwem - podkreślił wiceminister Wziątek. - To są różnego rodzaju sytuacje, które dotyczą zarówno drobnych spraw, jak i ataków na infrastrukturę krytyczną, czy na przykład na firmy, w tym firmy państwowe.- Robimy wszystko, aby tworzyć odporność i inwestujemy w wiedzę i technologie, by wzmocnić infrastrukturę - dodał wiceminister obrony. - Niestety, każdy przeciwnik też się rozwija i widząc, że potrafimy zareagować, buduje nowe akty sabotażu. To jest najbardziej widoczne na tych działaniach związanych z dronami.