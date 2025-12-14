Goście Kawiarenki politycznej komentują wizytę Grzegorza Brauna w Szczecinie

Wizyta w Szczecinie lidera Konfederacji Korony Polskiej - Grzegorza Brauna i podejrzewanego o szpiegostwo na rzecz Rosji Mateusza Piskorskiego tematem niedzielnej "Kawiarenki politycznej".

Spotkanie z sympatykami odbyło się w piątek na terenie parafii świętego Jana Bosko, w jednej z sal domu zakonnego Salezjan po tym, jak przeniesiono je z seminarium duchownego przy ul. Pawła VI.- Liczę na to, że to była pierwsza i ostatnia wizyta i cieszę się, że nie ma jakiś dużych zniszczeń w Szczecinie - powiedział Adam Rudawski, wojewoda zachodniopomorski z Polski 2050. - Spodziewałem się, że ze względu na to, że nie zostali wpuszczeni do seminarium, zaraz podpalą to seminarium, więc cieszę się, że nie ma strat. Cieszę się, że okazało się, że najważniejszą sytuacją było to, że ktoś ich nie wpuścił, a nie to, o czym tam rozmawiali. Oczywiście jestem zaniepokojony.- Cały czas rozmawiamy o Braunie i on z tego powodu robi specjalnie prowokacje - stwierdził Rafał Kubowicz z Konfederacji. - Potem wszyscy krzyczą, czemu ktoś wpuścił Brauna? Bo wpuścił, bo jest wolność słowa, partia jest legalna. Nie ma żadnych oskarżeń. Oskarżenia są wobec Piskorskiego. 10 lat nie potrafi go państwo polskie skazać. To jest w ogóle jakaś kpina.Nieoficjalnie mówi się, że Mateusz Piskorski ma być liderem listy Grzegorza Brauna w wyborach do Sejmu w 2027 roku.Edycja tekstu: Kamila Kozioł