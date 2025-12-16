Radio SzczecinRadio Szczecin » Region
Ta wieża ciśnień nie jest na sprzedaż

Region Przemysław Polanin

Fot. Przemysław Polanin [Radio Szczecin]
Kołobrzeska wieża ciśnień nie trafi na sprzedaż. Władze miasta powiedziały "nie" pomysłowi zbycia zabytku.
Obiekt przy ulicy Budowlanej należy do Miejskich Wodociągów i Kanalizacji. Nie jest jednak wykorzystywany przez spółkę w jej działalności, a dzierżawiony dla prywatnego podmiotu. Jego utrzymanie generuje natomiast wysokie koszty, stąd pomysł prezesa wodociągów, by wystawić nieruchomość na sprzedaż.

Taki pomysł spotkał się ze stanowczym sprzeciwem władz miasta. Michał Kujaczyński,
rzecznik magistratu zaznacza, że nie ma zgody na wyprzedawanie zabytków znajdujących się w miejskich zasobach.

- Od kilku lat panuje trend odwrotny: to miasto nabywa zabytki, dba o nie. Niestety, nie brakowało przykładów takich zabytków w rękach prywatnych, które nie przetrwały próby czasu, a właściciel nie miał ani środków, ani sił, żeby je odnowić - powiedział.

Wniosek miał stanąć na zgromadzeniu wspólników spółki. To miasto ma jednak większościowe udziały, a w związku z tym pomysł sprzedaży zabytku trafił do kosza.

Edycja tekstu: Jacek Rujna
Relacja Przemysława Polanina [Radio Szczecin]

