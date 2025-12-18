Nielegalna amunicja i narkotyki. 42-latek stanie przed sądem

Za narkotyki i nielegalną amunicję wkrótce odpowie przed sądem. 42-letni mieszkaniec powiatu polickiego w rękach policji.
Kryminalni ze Szczecina i Polic, wspólnie z kontrterrorystami, znaleźli u niego amfetaminę, środki psychotropowe oraz ponad 30 sztuk amunicji. Zabezpieczone przedmioty trafiły do badań.
Mundurowi wyjaśnią, w jaki sposób trafiły w posiadanie mężczyzny. Prokurator wystąpił o jego tymczasowe aresztowanie na trzy miesiące. Grozi mu 10 lat odsiadki.
Autorka edycji: Joanna Chajdas
