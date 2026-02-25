Radio SzczecinRadio Szczecin » Region
Dwustumetrowe wieżowce na Kępie Parnickiej? Na razie to tylko projekt [ZDJĘCIA]

Region Adam Wosik

Fot. Wojciech Ochrymiuk [Radio Szczecin]
Dwustumetrowe wieżowce - za kilka lat - mogą powstać na szczecińskiej Kępie Parnickiej. Tak zakłada projekt zmian zaproponowany przez Biuro Planowania Przestrzennego Miasta.
Propozycje magistratu zaczynają budzić spore wątpliwości radnych - mówi Andrzej Radziwinowicz, przewodniczący Komisji do spraw Budownictwa i Mieszkalnictwa.

- Trwa burza dotycząca waterfrontu, a proszę pamiętać, że w tej drugiej linii, za tym waterfrontem mogą powstać wysokie budynki, niczym w Dubaju, niczym Seattle. I pytanie, czy potrzebna nam aż tak wysoka zabudowa. Dodam, że 200 metrów to są dwie Hanzy Tower - mówi Radziwinowicz.

Taka zmiana wymaga szerokich konsultacji społecznych - uważa radny Marek Duklanowski. Dodaje jednocześnie, że ma spore wątpliwości, czy w ogóle do nich dojdzie. Jego zdaniem zmiany te - bez względu na wynik ewentualnych konsultacji - i tak zostaną przegłosowane.

- Przynajmniej w teorii powinna być jakaś szersza dyskusja. Tyle tylko, że bez względu na to, czy psy szczekają, ta karawana będzie jechała dalej. I bez względu na to, w jaki sposób ta karawana dowiezie ten temat do końca - tak upraszczając, mówiąc nieco obrazowo - tak te 31 osób tutaj to przegłosuje - mówi Duklanowski.

Projekt zmian w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego - dla Kępy Parnickiej - zakłada między innymi możliwość budowy czterech dwustumetrowych wieżowców o powierzchni 500 metrów kwadratowych każdy.

Edycja tekstu: Michał Król
Najnowsze Szczecin Region Polska i świat Sport Kultura Biznes

