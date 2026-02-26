Radio SzczecinRadio Szczecin » Region
"Do izby wytrzeźwień coraz częściej trafiają kobiety"

Region Natalia Chodań

Fot. Robert Stachnik [Radio Szczecin/Archiwum]
Fot. Robert Stachnik [Radio Szczecin/Archiwum]
Kobiety częściej deklarują spożywanie alkoholu niż mężczyźni - wynika z raportu "Młodzi Polacy vs alkohol". Widać to też w izbach wytrzeźwień. W szczecińskiej placówce w 2025 roku przyjęto ponad 100 kobiet więcej niż rok wcześniej.
Adriana Brzeźniak-Misiuro, dyrektorka Szczecińskiego Centrum Profilaktyki Uzależnień mówi, że do izby wytrzeźwień coraz częściej trafiają młode kobiety.

- Głównie młode kobiety w przedziale wieku 17-35. Młode dziewczyny, które trafiają bez bielizny, które są brudne, zaniedbane, a oprócz tego są bardzo wulgarne, zachowują się w sposób bardzo prowokujący. U nas jest takie powiedzenie, że wolimy na izbę przyjąć siedmiu mężczyzn niż jedną kobietę - dodaje Brzeźniak-Misiuro.

Kobiety wcześniej piły w ukryciu, ponieważ spożywanie przez nie alkoholu było mniej akceptowalne społecznie - uważa Adriana Brzeźniak-Misiuro.

- Dostępność do alkoholi jest większa dla kobiet. Piją lżejszy alkohol i to się nie zmieniło. Piją wino, piwo czy piwa smakowe. W sklepach z rana dużo kobiet kupuje małpki. Piją bardziej ostentacyjnie i niestety to picie kobiet jest bardziej widoczne i też widoczne w statystykach - podkreśla Brzeźniak-Misiuro.

Eksperci szacują, że w Polsce około 1,5 miliona kobiet jest uzależnionych od alkoholu lub pije go w sposób ryzykowny. Najwyższe spożycie alkoholu notuje się u kobiet w wieku od 18 do 29 lat.

Autorka edycji: Joanna Chajdas
