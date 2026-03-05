Wojewoda zachodniopomorski: nie będzie rozłamu w Polsce 2050 w regionie [ZDJĘCIA]

Fot. Robert Stachnik [Radio Szczecin] Adam Rudawski. Fot. Robert Stachnik [Radio Szczecin]

Nie będzie rozłamu w Polsce 2050 na Pomorzu Zachodnim - zapowiedział wojewoda i jeden z liderów tej partii w regionie, Adam Rudawski.

To reakcja na ostatnie wydarzenia w Sejmie, podział klubu i spór pomiędzy Pauliną Hennig-Kloską a nową przewodniczącą ugrupowania, Katarzyną Pełczyńską-Nałęcz.



- Od nas odeszła tylko jedna osoba. Jesteśmy cały czas wszyscy w Polsce 2050 i uważamy, że to jest projekt, który ma szanse rozwojowe, nie mamy genu dezercji, nie ma u nas żadnego genu rozłamowców - zapewnił.



Wojewoda zachodniopomorski zapowiedział jednocześnie zamiar "dowiezienia" wszystkich obietnic wyborczych pod obecnym szyldem.



- Chcemy walczyć pod tą marką, bo uznajemy wartości, które na początku sobie oznaczyliśmy, czyli problemy, które są ważne dla ludzi, elementy dotyczące środowiska czy dbałości o dzieciaki. Cały czas są naszym głębokim DNA - dodał.



W ubiegłym miesiącu w wyniku sporów w PL2050, kilku członków opuściło partię. Wśród nich jest 15 posłów i trzech senatorów, którzy założyli odrębne koło pod nazwą "Centrum".



