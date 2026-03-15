Szczecin. Zapowiedź 22. Marszu dla Życia

Region Piotr Kołodziejski

Ks. Tomasz Kancelarczyk, prezes Fundacji Małych Stópek. Fot. Robert Stachnik [Radio Szczecin]
Dwa tygodnie po Wielkanocy ulicami Szczecina przejdzie 22. Marsz dla Życia, w obronie życia od poczęcia do naturalnej śmierci. Organizatorzy zapraszają chętnych wolontariuszy do pomocy.
Marsz wyruszy z Jasnych Błoni 19 kwietnia. Tym razem pod hasłem "Jestem dla Ciebie".

- To znaczy: nie tylko mówię o obronie życia, ale także i działam. Jestem dla Ciebie, to jest pomoc materialna, to jest fizyczna obecność, to jest to, co staramy się realizować w ramach Szczecińskiej Fundacji Małych Stópek już od 14 lat - przypomina ks. Tomasz Kancelarczyk, prezes Fundacji Małych Stópek.

Uczestnicy poniosą przepisany dokument papieski Jana Pawła II "Familiaris consortio" o roli i zadaniach rodziny.

Anna Piotrowska z Fundacji Małych Stópek zaprasza do udziału wszystkich mieszkańców, rodziny z dziećmi, ale także tych, którzy chcą pomóc w organizacji wydarzenia.

- A jeśli ktoś czuje, że chciałby zrobić coś więcej, pomóc nam w organizacji marszu, to Fundacja Małych Stópek serdecznie zaprasza do kontaktu mailowego na: kontakt@fundacjamałstopek.pl - powiedziała.

Marsz przejdzie do szczecińskiej katedry, gdzie podczas mszy św. uczestnicy będą mogli podjąć się Duchowej Adopcji Dziecka Poczętego, czyli dziewięciomiesięcznej modlitwy dziesiątkiem różańca za poczęte dziecko zagrożone aborcją.

Fundacja Małych Stópek jest organizacją pro-life, która prowadzi działalność edukacyjną w zakresie ochrony życia poczętego. Na co dzień pomaga m.in. samotnym matkom w trudnej sytuacji materialnej, które samotnie wychowują dzieci, a także kobietom, które zrezygnowały z aborcji i nie mogą liczyć na pomoc rodziny.
Dodaj komentarz 2 komentarze

Niby pro-life, niby dla życia i niby manifestacje ochrony od poczęcia, wsparcia, poparcia, ale... im dłużej i im bardziej tego typu organizacje działają ingerując ideologicznie w stosunki międzyludzkie, tym bardziej spada liczba urodzeń i chętnych do posiadania dzieci.
Przypadek? Nie sądzę
Wybaczcie… dla mnie ten facet utożsamia wszystko co najgorsze w kościele… i nie ma to nic wspólnego z dobrem dzieci… dla mnie ostatnia nadzieja dla kościoła w Polsce jest kardynał Ryś i Krajewski… bo chcą szukać tego co łączy a nie dzieli! Nie to co ten od marszu!

