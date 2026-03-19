Nowy głos w tramwajach i autobusach

Region Antoni Stefański

Fot. Robert Stachnik [Radio Szczecin/Archiwum]
Zarząd Dróg i Transportu Miejskiego w Szczecinie testuje nowy system zapowiedzi przystankowych w tramwajach i autobusach.
Komunikaty wygłaszane przez lektora Dawida Presmana zawierają informacje o kolejnych przystankach na trasie oraz o tych końcowych i na żądanie.

- Wprowadzone komunikaty stanowią nowy spójny zestaw nagrań przygotowany od podstaw i realizowany przez jednego lektora - mówi rzecznik prasowy Zarządu Dróg i Transportu Miejskiego w Szczecinie Kacper Reszczyński. - Rozwiązanie to pozwala na zachowanie jednolitego standardu zapowiedzi w całym systemie oraz ułatwia jego dalszą rozbudowę.

A co o nowym głosie sądzą pasażerowie? - Jest mi obojętne. Nie przywiązuję do tego aż takiej wagi. - Chyba miałem styczność z takim głosem już jeden raz. Jest całkiem wyrazisty. Zmiana mogłaby być jakby na korzyść. - W sumie prawie się nic nie zmienił, tylko jest bardziej wyraźny, a nie jakieś przestery - mówią pasażerowie.

- Po zakończeniu testów planowane jest wdrożenie zapowiedzi we wszystkich pojazdach wyposażonych w centralny system zarządzania komunikacją miejską - dodaje Reszczyński.

Chodzi o pojazdy, które są wyposażone w biletomaty, kasowniki biletów elektronicznych czy GPS umożliwiający śledzenie pojazdu na stronie ZDiTM. Zapytaliśmy Zarząd Dróg i Transportu Miejskiego o to, kim jest nowy lektor, jak doszło do jego wyboru i jakie ma związki ze Szczecinem. Czekamy na odpowiedź.

Do tej pory przystanki zapowiadali ludzie związani ze stolicą Pomorza Zachodniego - aktor Konrad Pawicki i wieloletni dziennikarz Radia Szczecin Marek Borowiec.

Edycja tekstu: Piotr Kołodziejski
Relacja Antoniego Stefańskiego z programu "Tematy i Muzyka".

Najczęściej czytane

  1. Komisja radnych za Strefą Czystego Transportu w Szczecinie
    (od wczoraj oglądane 6309 razy)
  2. Instruktor nauki jazdy z 17 zarzutami
    (od 13 marca oglądane 3972 razy)
  3. Poszukiwani wolontariusze do opieki nad schroniskowymi kotami [WIDEO, ZDJĘCIA]
    (od 16 marca oglądane 3570 razy)
  4. Zmiany w wynagrodzeniach w polickich zakładach Grupy Azoty
    (od 13 marca oglądane 3058 razy)
  5. Nie żyje legenda Pogoni Szczecin
    (od 13 marca oglądane 2473 razy)
Sklep, w który wjechał tramwaj, znów otwarty. "Ogromne straty" [WIDEO, ZDJĘCIA]
Justyna Jakubowicz Dziduch
Mieszkańcy Ku Słońcu mają dość hałasu i domagają się remontu ulicy [WIDEO, ZDJĘCIA]
Wyroby wielkanocne podopiecznych szczecińskich DPS-ów [WIDEO, ZDJĘCIA]
Dariusz Głogowski
Metro w Szczecinie!

Najnowsze podcasty