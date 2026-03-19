Nowy głos w tramwajach i autobusach

Zarząd Dróg i Transportu Miejskiego w Szczecinie testuje nowy system zapowiedzi przystankowych w tramwajach i autobusach.





- Po zakończeniu testów planowane jest wdrożenie zapowiedzi we wszystkich pojazdach wyposażonych w centralny system zarządzania komunikacją miejską - dodaje Reszczyński.





Komunikaty wygłaszane przez lektora Dawida Presmana zawierają informacje o kolejnych przystankach na trasie oraz o tych końcowych i na żądanie.- Wprowadzone komunikaty stanowią nowy spójny zestaw nagrań przygotowany od podstaw i realizowany przez jednego lektora - mówi rzecznik prasowy Zarządu Dróg i Transportu Miejskiego w Szczecinie Kacper Reszczyński. - Rozwiązanie to pozwala na zachowanie jednolitego standardu zapowiedzi w całym systemie oraz ułatwia jego dalszą rozbudowę.A co o nowym głosie sądzą pasażerowie? - Jest mi obojętne. Nie przywiązuję do tego aż takiej wagi. - Chyba miałem styczność z takim głosem już jeden raz. Jest całkiem wyrazisty. Zmiana mogłaby być jakby na korzyść. - W sumie prawie się nic nie zmienił, tylko jest bardziej wyraźny, a nie jakieś przestery - mówią pasażerowie.Chodzi o pojazdy, które są wyposażone w biletomaty, kasowniki biletów elektronicznych czy GPS umożliwiający śledzenie pojazdu na stronie ZDiTM. Zapytaliśmy Zarząd Dróg i Transportu Miejskiego o to, kim jest nowy lektor, jak doszło do jego wyboru i jakie ma związki ze Szczecinem. Czekamy na odpowiedź.Do tej pory przystanki zapowiadali ludzie związani ze stolicą Pomorza Zachodniego - aktor Konrad Pawicki i wieloletni dziennikarz Radia Szczecin Marek Borowiec.