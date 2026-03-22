Ultimatum Trumpa, Iran odpowiada

Fot. PAP/EPA/ABEDIN TAHERKENAREH

48 godzin - tyle prezydent USA Donald Trump dał Iranowi na otwarcie Cieśniny Ormuz. W przeciwnym razie będą ataki na infrastrukturę paliwową i energetyczną.

Iran odpowiedział: jeśli do tego dojdzie, zaatakuje wszystkie obiekty infrastruktury energetycznej należące do Stanów Zjednoczonych w regionie.



Cieśnina Ormuz, która jest jednym z najważniejszych szlaków morskich na świecie dla transportu ropy i gazu, zamknięta jest od 28 lutego i zaminowana. Irańscy urzędnicy podkreślają, że cieśnina jest niedostępna tylko "dla wrogów", a sojusznikom pomagają pokonać ją bezpiecznie. W ciągu trzech tygodni przez Ormuz przepłynęło w sumie około 90 statków.



Izrael kontynuuje tymczasem ataki na cele w Iranie. Eksplozje były słyszane w Teheranie, doniesienia mówią również o atakach na kluczową dla eksportu ropy wyspę Chark. Wcześniej to Iran uderzył na izraelskie miasta - jedna z rakiet spadła na południowe miasto Arad, gdzie rannych zostało prawie 90 osób. Ponad 100 osób rannych odnotowano także w mieście Dimona, uważanym za centrum izraelskiego programu nuklearnego.



Edycja tekstu: Piotr Kołodziejski