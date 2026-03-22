Ultimatum Trumpa, Iran odpowiada

Fot. PAP/EPA/ABEDIN TAHERKENAREH
Fot. PAP/EPA/ABEDIN TAHERKENAREH
48 godzin - tyle prezydent USA Donald Trump dał Iranowi na otwarcie Cieśniny Ormuz. W przeciwnym razie będą ataki na infrastrukturę paliwową i energetyczną.
Iran odpowiedział: jeśli do tego dojdzie, zaatakuje wszystkie obiekty infrastruktury energetycznej należące do Stanów Zjednoczonych w regionie.

Cieśnina Ormuz, która jest jednym z najważniejszych szlaków morskich na świecie dla transportu ropy i gazu, zamknięta jest od 28 lutego i zaminowana. Irańscy urzędnicy podkreślają, że cieśnina jest niedostępna tylko "dla wrogów", a sojusznikom pomagają pokonać ją bezpiecznie. W ciągu trzech tygodni przez Ormuz przepłynęło w sumie około 90 statków.

Izrael kontynuuje tymczasem ataki na cele w Iranie. Eksplozje były słyszane w Teheranie, doniesienia mówią również o atakach na kluczową dla eksportu ropy wyspę Chark. Wcześniej to Iran uderzył na izraelskie miasta - jedna z rakiet spadła na południowe miasto Arad, gdzie rannych zostało prawie 90 osób. Ponad 100 osób rannych odnotowano także w mieście Dimona, uważanym za centrum izraelskiego programu nuklearnego.

Edycja tekstu: Piotr Kołodziejski
Relacja Mileny Rachid Chehab [IAR]

Najczęściej czytane

  1. Komisja radnych za Strefą Czystego Transportu w Szczecinie
    (od 18 marca oglądane 6408 razy)
  2. Poszukiwani wolontariusze do opieki nad schroniskowymi kotami [WIDEO, ZDJĘCIA]
    (od 16 marca oglądane 4112 razy)
  3. Noc bez prądu dla części Szczecinian
    (od 19 marca oglądane 2321 razy)
  4. Nowy głos w tramwajach i autobusach
    (od 19 marca oglądane 2297 razy)
  5. Specjaliści w fabryce Polimerów i ZCh Police. Szef Solidarności alarmuje
    (od 18 marca oglądane 2242 razy)
radioszczecin.tv

Kuba Wnuk
Weekendowe spotkanie z fachowcami od budownictwa [WIDEO, ZDJĘCIA]
Kilka tysięcy nowych drzewek w Nadleśnictwie Trzebież [WIDEO, ZDJĘCIA]
Sklep, w który wjechał tramwaj, znów otwarty. "Ogromne straty" [WIDEO, ZDJĘCIA]
Justyna Jakubowicz Dziduch
Mieszkańcy Ku Słońcu mają dość hałasu i domagają się remontu ulicy [WIDEO, ZDJĘCIA]

Najnowsze podcasty