W Fabryce Wody o oszczędzaniu kranówki

Światowy Dzień Wody w szczecińskiej Fabryce Wody.
O godzinie 12:00 rusza w Edukatorium wydarzenie zaplanowane przez Zakład Wodociągów i Kanalizacji. W programie między innymi konferencja „O wodzie bez tajemnic”, podczas której eksperci i maskotka Chlapek będą odpowiadać na pytania uczestników. Przygotowano także konkursy i upominki.
Na odwiedzających czeka również gra edukacyjna „Detektyw Kranówka na tropie”, która pokazuje, jak oszczędzać wodę i dbać o środowisko.
Imreza w Fabryce Wody potrwa do godziny 16:00. Udział tylko z biletami wstępu.
Edycja tekstu: Piotr Kołodziejski
