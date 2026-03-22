Różne oblicza wody na festiwalu w Morskim Centrum Nauki [ZDJĘCIA]

W szczecińskim Morskim Centrum Nauki trwa trzecia edycja Festiwalu Wody, zorganizowanego z okazji Światowego Dnia Wody.

Edycja tekstu: Kacper Narodzonek

Podczas imprezy można zobaczyć, jakie znaczenie ma woda w codziennym życiu i jak ważna jest w kontekście zmian klimatu.- Mamy tutaj mnóstwo wystawców, tak jak przedstawicieli Doliny Dolnej Odry, Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska, ZWiK, odbywają się różne eksperymenty dla dzieci, młodzieży, również dla dorosłych. Wszystko związane z wodą - mówi Michał Łuczak z Morskiego Centrum Nauki.- Mamy również spotkania z ekspertami, takimi jak, na przykład, nurek techniczny. Będzie również Roman Czejarek, to jest nasz gwóźdź programu, który opowie nam na temat katastrofy Heweliusza - dodaje rzeczniczka centrum, Marta Krzywda.- Zadziwiające, że woda ma takie właściwości, których właściwie na co dzień nie jesteśmy w stanie nawet zauważyć. - Mi się najbardziej podoba to, że można kontrolować łódkę tak, że to się samo przesuwa, a łódka już jedzie w górę - mówili uczestnicy.Natomiast w Edukatorium Fabryki Wody odbyła się m.in. konferencja „O wodzie bez tajemnic”. Wydarzenia w Fabryce Wody potrwają do godziny 16:00, natomiast w Morskim Centrum Nauki - do 18:30.