Różne oblicza wody na festiwalu w Morskim Centrum Nauki [ZDJĘCIA]

Region Antoni Stefański

Fot. Robert Stachnik [Radio Szczecin]
W szczecińskim Morskim Centrum Nauki trwa trzecia edycja Festiwalu Wody, zorganizowanego z okazji Światowego Dnia Wody.
Podczas imprezy można zobaczyć, jakie znaczenie ma woda w codziennym życiu i jak ważna jest w kontekście zmian klimatu.

- Mamy tutaj mnóstwo wystawców, tak jak przedstawicieli Doliny Dolnej Odry, Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska, ZWiK, odbywają się różne eksperymenty dla dzieci, młodzieży, również dla dorosłych. Wszystko związane z wodą - mówi Michał Łuczak z Morskiego Centrum Nauki.

- Mamy również spotkania z ekspertami, takimi jak, na przykład, nurek techniczny. Będzie również Roman Czejarek, to jest nasz gwóźdź programu, który opowie nam na temat katastrofy Heweliusza - dodaje rzeczniczka centrum, Marta Krzywda.

- Zadziwiające, że woda ma takie właściwości, których właściwie na co dzień nie jesteśmy w stanie nawet zauważyć. - Mi się najbardziej podoba to, że można kontrolować łódkę tak, że to się samo przesuwa, a łódka już jedzie w górę - mówili uczestnicy.

Natomiast w Edukatorium Fabryki Wody odbyła się m.in. konferencja „O wodzie bez tajemnic”. Wydarzenia w Fabryce Wody potrwają do godziny 16:00, natomiast w Morskim Centrum Nauki - do 18:30.

Edycja tekstu: Kacper Narodzonek
Relacja Antoniego Stefańskiego

Najczęściej czytane

  1. Komisja radnych za Strefą Czystego Transportu w Szczecinie
    (od 18 marca oglądane 6417 razy)
  2. Poszukiwani wolontariusze do opieki nad schroniskowymi kotami [WIDEO, ZDJĘCIA]
    (od 16 marca oglądane 4174 razy)
  3. Nowy głos w tramwajach i autobusach
    (od 19 marca oglądane 2359 razy)
  4. Noc bez prądu dla części Szczecinian
    (od 19 marca oglądane 2344 razy)
  5. Specjaliści w fabryce Polimerów i ZCh Police. Szef Solidarności alarmuje
    (od 18 marca oglądane 2256 razy)
Kuba Wnuk
Weekendowe spotkanie z fachowcami od budownictwa [WIDEO, ZDJĘCIA]
Kilka tysięcy nowych drzewek w Nadleśnictwie Trzebież [WIDEO, ZDJĘCIA]
Sklep, w który wjechał tramwaj, znów otwarty. "Ogromne straty" [WIDEO, ZDJĘCIA]
Justyna Jakubowicz Dziduch
Mieszkańcy Ku Słońcu mają dość hałasu i domagają się remontu ulicy [WIDEO, ZDJĘCIA]

