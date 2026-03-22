Śmiertelny wypadek na DW109

Zderzenie trzech samochodów na DW109 pomiędzy Płotami a Gryficami.

Do wypadku doszło na wysokości miejscowości Barkowo. Jedna z osób biorących udział w tym zdarzeniu zmarła.





- W zdarzeniu uczestniczyło łącznie 9 osób, w tym 4 dzieci. U jednej z osób prowadzono resuscytację krążeniowo-oddechową. Niestety pomimo podjętych działań ratowniczych nie udało się przywrócić jej funkcji życiowych - mówi rzecznik zachodniopomorskiego komendanta wojewódzkiego PSP asp. Dariusz Schacht.





Na tą chwilę na miejscu pracują służby, droga jest zablokowana.