Ptasi rynek nieruchomości rośnie. Jest popyt, są i... mieszkania [WIDEO, ZDJĘCIA]

W Szczecinie ruszył projekt "Ptasia kawalerka", w którym powstają budki lęgowe dla ptaków. Wszystko po to, żeby było ich w mieście więcej.

- Coraz więcej jest zagrożonych ptaków. - Docelowo mamy zrobić 45 budek lęgowych. - Stare drzewa są wycinane, a ptaki lubią siedzieć na drzewach. Ptaki mniejszej wielkości, nie wiem, wróbel, sikorka, tego typu... - No i robimy to po to, aby było coraz więcej ptaków w Szczecinie - mówili.





- Okazuje się, że ptaki wcale nie radzą sobie same w mieście i że trzeba im trochę pomóc. Fajnie, że młodzi jednak myślą i że w fajnym projekcie "Zwolnieni z teorii" mogą coś zrobić w praktyce. Dzisiaj uczyliśmy się, że nie tak łatwo jest powiesić karmnik, że trzeba mieć jednak ze sobą jakieś przyrządy, że trzeba mieć kask, drabinę... Myślę, że dzisiaj sporo się nauczyli. Ja również - przyznał Adam Rudawski, wojewoda zachodniopomorski.

Akcję - w ramach konkursu „Zwolnieni z Teorii” - zorganizowali dwaj szczecińscy licealiści - Jakub Grzeszewski i Kacper Domański.Do tej pory zbudowali ponad 40 budek i część z nich zawiesili w okolicach swojej szkoły. Kolejne będą zamontowane przy jeziorze Głębokie, a dwie właśnie trafiły do ogrodu wojewody zachodniopomorskiego.Wyniki konkursu "Zwolnieni z Teorii” poznamy w kwietniu.