Radio SzczecinRadio Szczecin » Region
  Reklama  
Zobacz
  Reklama  
Zobacz
  Autopromocja  
Zobacz
  Reklama  
Zobacz

Ptasi rynek nieruchomości rośnie. Jest popyt, są i... mieszkania [WIDEO, ZDJĘCIA]

Realizacja Maciej Papke [Radio Szczecin]
W Szczecinie ruszył projekt "Ptasia kawalerka", w którym powstają budki lęgowe dla ptaków. Wszystko po to, żeby było ich w mieście więcej.
Akcję - w ramach konkursu „Zwolnieni z Teorii” - zorganizowali dwaj szczecińscy licealiści - Jakub Grzeszewski i Kacper Domański.

Do tej pory zbudowali ponad 40 budek i część z nich zawiesili w okolicach swojej szkoły. Kolejne będą zamontowane przy jeziorze Głębokie, a dwie właśnie trafiły do ogrodu wojewody zachodniopomorskiego.

- Coraz więcej jest zagrożonych ptaków. - Docelowo mamy zrobić 45 budek lęgowych. - Stare drzewa są wycinane, a ptaki lubią siedzieć na drzewach. Ptaki mniejszej wielkości, nie wiem, wróbel, sikorka, tego typu... - No i robimy to po to, aby było coraz więcej ptaków w Szczecinie - mówili.

- Okazuje się, że ptaki wcale nie radzą sobie same w mieście i że trzeba im trochę pomóc. Fajnie, że młodzi jednak myślą i że w fajnym projekcie "Zwolnieni z teorii" mogą coś zrobić w praktyce. Dzisiaj uczyliśmy się, że nie tak łatwo jest powiesić karmnik, że trzeba mieć jednak ze sobą jakieś przyrządy, że trzeba mieć kask, drabinę... Myślę, że dzisiaj sporo się nauczyli. Ja również - przyznał Adam Rudawski, wojewoda zachodniopomorski.

Wyniki konkursu "Zwolnieni z Teorii” poznamy w kwietniu.

Edycja tekstu: Jacek Rujna
Relacja Krzysztofa Cichockiego [Radio Szczecin]
Fot. Robert Stachnik [Radio Szczecin]
Fot. Robert Stachnik [Radio Szczecin]

Dodaj komentarz

Najnowsze Szczecin Region Polska i świat Sport Kultura Biznes Posłuchaj

Posłuchaj najnowszych Wiadomości Radia Szczecin

serwis z godziny 19:00 serwis z godziny 18:00

pokaż więcej

Archiwum informacji

marzec 2026
poniedziałek23wtorek24środa25czwartek26piątek27sobota28niedziela01poniedziałek02wtorek03środa04czwartek05piątek06sobota07niedziela08poniedziałek09wtorek10środa11czwartek12piątek13sobota14niedziela15poniedziałek16wtorek17środa18czwartek19piątek20sobota21niedziela22poniedziałek23wtorek24środa25czwartek26piątek27sobota28niedziela29poniedziałek30wtorek31środa01czwartek02piątek03sobota04niedziela05

Najczęściej czytane

  1. Komisja radnych za Strefą Czystego Transportu w Szczecinie
    (od 18 marca oglądane 6460 razy)
  2. Nowy głos w tramwajach i autobusach
    (od 19 marca oglądane 2499 razy)
  3. Noc bez prądu dla części Szczecinian
    (od 19 marca oglądane 2414 razy)
  4. Specjaliści w fabryce Polimerów i ZCh Police. Szef Solidarności alarmuje
    (od 18 marca oglądane 2315 razy)
  5. Moderusy Gamma wyjechały na jazdy próbne
    (od 17 marca oglądane 2226 razy)
  Reklama  
Zobacz
  Reklama  
Zobacz
  Autopromocja  
Zobacz
  Reklama  
Zobacz

radioszczecin.tv

Ptasi rynek nieruchomości rośnie. Jest popyt, są i... mieszkania [WIDEO, ZDJĘCIA]
Lalkarze mają swoje święto [WIDEO, ZDJĘCIA]
Niemiecki kierowca jechał pod prąd drogą ekspresową S3 [WIDEO]
Arkadiusz Marchewka
Kuba Wnuk
Weekendowe spotkanie z fachowcami od budownictwa [WIDEO, ZDJĘCIA]

Najnowsze podcasty