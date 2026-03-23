Rewitalizacja cmentarza w Sławnie

Komunalny cmentarz w Sławnie zostanie wyremontowany.
Przebudowa ma przeciwdziałać jego dalszej degradacji. Wiele ma się zmienić - przebudowane mają być ciągi piesze, planowane jest też m.in. uporządkowanie zieleni. Projekt uwzględnia również budowę kolumbarium, założenie systemu monitoringu i montaż oświetlenia.
Koszt prac oszacowano na 5,2 mln zł. Urząd Marszałkowski przekaże na ten cel prawie 4,5 mln zł. Prace mają zakończyć się w czerwcu przyszłego roku.
Edycja tekstu: Jacek Rujna
Koszt prac oszacowano na 5,2 mln zł. Urząd Marszałkowski przekaże na ten cel prawie 4,5 mln zł. Prace mają zakończyć się w czerwcu przyszłego roku.
Edycja tekstu: Jacek Rujna